Zaustavila je tramvaj i slijepom paru pomogla prijeći cestu. Svojim potezom osvojila je njihova ali i mnoga druga srca. Ima 23 godine, a tramvaj vozi dvije. Kada je ugledala dvije slijepe osobe ispred sebe kaže, morala je reagirati.

"Na pruzi mi se našao taksi, nije ima upaljena sva četiri svjetla, ja sam potrubila jednom ili dva puta i pomislila valjda će otići. Kad su se otvorila vrata vidjela sam dva bijela štapa. Vidjela sam da su ostali izgubljeni i ja sam izašla. Zaustavila sam tramvaj i pomogla sam im prijeći cestu. Kad smo prešli shvatili smo da smo na krivoj strani i onda smo opet pod rukicu i na drugu stranu", kaže Matea Bijelić, vozačica tramvaja.



Da im je pomogla vozačica tramvaja gospodin Davor i njegova supruga Barbara Gergorić shvatili su naknadno.

"Kad smo došli na drugu stranu zahvalili smo se i ona je otišla. Jedan dečko ili gospodin je rekao to Vam je vozačica linije 8 ona Vam je pomogla prijeći preko ceste. To me šokiralo od dobrote od radosti. Kad slijepome netko ovako priđi i pomogne to nema cijenu, jer nađete se u takvoj situaciji šokirani znate gdje ste, a ne znate gdje ste", kaže Davor Gergorić.



Vozačica Matea kaže napravila je ono što bi trebali napraviti svi, i opet bi to ponovila.



"Kad sam vidjela da nitko neće da samo sjede u kafiću rekla sam mora im netko pomoć i ja sam izašla. Iako sam bila u kašnjenju nije bio nikakav problem. Napravila sam doslovno jednu banalnu, jednostavnu stvar u situaciji u kojoj bi svi trebali tako postupiti", rekla je Matea.



Svoj susret i upoznavanje zakazali su za sutra.

"Oni žele upoznati mene i želim ja njih upoznati i sad sam na rubu suza i baš ih jedva čekam upoznati, uzbuđena sam", kaže Matea Bijelić vozačica tramvaja.



"Mogu joj se jedino zahvaliti, kad ti netko pomogne prijeći cestu u nezgodnoj situaciji tu nema riječi, hvala je malo“, kaže Davor.

"Ja bih je samo htjela zagrliti, onako kao dijete", rekla je Barbara Gergorić.

Kažu ima puno onih koji im rado pomognu, ali malo više empatije dobro bi došlo.



"Budimo ljudi, budimo prijatelji, jer nismo mi slijepi nekakvi vragovi, mi smo obični ljudi kao i vi svi. Ne bi se smjelo dogoditi da moja gospođa i ja prođemo ulicom, vidite koliki smo, a da se netko s nama sudari i kaže nam oprostite nisam vas vidio", poručuje Davor Gergorić.



Jer ono što je nama malo, njima može značiti jako puno.