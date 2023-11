EURO 2024. Svi putevi vode u Njemačku, willkommen Hrvati! 'Bit će invazija.' Ovo je vodič kako do ulaznica

Plasirali smo se na Europsko prvenstvo. Ali s kim igramo i gdje, to se još ne zna. No dok se čeka ždrijeb - u Njemačku, koja je domaćin Eura - žele gotovo svi, pa kako i kada do ulaznice?