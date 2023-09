Stručnjak o eutanaziranju: 'Ministarstvo kaže da je to beznačajno, da je to 2%svinja, a svinjci su prazni'

Počeo je treći krug isplate izravne štete uzgajivačima svinja pogođenima afričkom svinjskom kugom. Dosad je eutanazirano oko 19 tisuća svinja, a odštetu je dobilo oko 300 svinjogojaca.

Nakon isplate, Ministarstvo poljoprivrede najavljuje i programe potpore za neizravne štete te investicije za oporavak svinjogojstva. Uzgajivači i dalje čekaju sastanak s ministricom, a reporter RTL-a Danas, Bojan Uranjek, o cijeloj je situaciji razgovarao s predsjednikom odbora za svinjogojstvo, Antunom Golubovićem više o svemu Bojan Uranjek.

Kakva je situacija s isplatom odštetnih zahtjeva?

"Odšteta je krenula, međutim, imamo informaciju s terena da nisu isplaćena uginuća koja su se dogodila poslije 26. lipnja pa do eutanazije na određenim gospodarstvima, da ta uginuća nisu priznata i plaćena. Zato molimo resorno ministarstvo da pojasni svinjogojcima kako dopuniti taj zahtjev za odštetu. Automatski su se povlačili podaci iz kategorija 01 i 2. Agroproteinka ima sve te podatke, tako da to mogu naknadno povući i provjeriti. Ako je dogovoreno da će se isplatiti, treba se isplatiti."

Protekli je tjedan bio dogovoren sastanak s ministricom. Ona kaže da nije otkazan, nego odgođen. Imate li informaciju kada će biti taj sastanak i što ćete tražiti?

"Prošli ponedjeljak sam dobio poziv ministrice iz kabineta da se traži žuran sastanak za prošlu srijedu. Taj je sastanak odgođen i još se ne zna novi termin i lokacija za. Još uvijek ne znamo hoće li to biti Ministarstvo poljoprivrede ili negdje drugdje."

Od ministrice ste tražili ostavku. Poslije ste spominjali veliku metlu u upravi za veterinarstvo. Što kažete sada?

"Svinjogojci i dalje stoje iza svojih zahtjeva. Oni do sada kažu da je to beznačajno, da je to dva posto svinja. Njima je to možda beznačajno, ali je to svinjogojcima sve jer su svinjci ostali prazni. I onima koji su imali tri svinje i oni koji su imali 303. Ljudi su ostali bez svega. Ne odstupaju od svojih zahtjeva. To što se dogovaraju kojekakvi sastanci s odabranim ljudima, da to sve protekne i miru i blagodati, samo je kupovina vremena."

Što će ova situacija značiti za ljude koji žele kupiti svinjsko meso i što će to značiti za cijene svinjetine na tržištu?

"Od ovih cijena koje su drastično više od prošlogodišnjih, odgovorno tvrdim da će najmanje još od 25 do 30 posto poskupjeti svinjsko meso, što će se približiti cijeni od osam eura po kilogramu. Pretpostavljamo da će biti izjednačeno s govedinom", zaključuje Golubović.

