a i leđa su ga bolila Tamo gdje je Dodik tu je i cirkus: Na suđenju se žalio na sve pa i na to da mu optužnica nije na ćirilici

Pravi show u Sarajevu napravio je Milorad Dodik i to na sudu na kojem se odbio izjasniti o krivnji jer optužnicu ne razumije. Čelnika bosanskih Srba tereti se za nepoštivanje odluka Visokog predstavnika, ali njega za to nije briga i uz porciju uvreda poručuje da je sve to hajka na njega i Republiku Srpsku