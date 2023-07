Tirkizno more, netaknuta priroda... A onda su u bračku valu stigli Nijemci s jahtom i ispustili fekalije...

Idila, netaknuta priroda, tirkizno more i – hrpa fekalija! Bračku uvalu Bobovišća zagadili su njemački turisti. Iako su se oglušili na upozorenja jedriličara, uspjeli su proći nekažnjeno.

"To je zagađenje kao prvo i kao drugo to stvarno više ne možeš raditi, nisi neznalica sa svim dostupnim informacijama koje imamo o okolišu", govori Tania iz Nizozemske.

"Živimo od našeZemlje i ponekad nisam baš sretan kad vidim i puno plastike u moru ili ulja", kaže Helmut iz Njemačke.

Na brodovima su obvezni spremnici u kojima se skupljaju fekalije i sive vode. Više se ne smiju praznici usred mora.

"Mislim da svatko tko dolazi u bilo koju državu da bi se trebao dobro informirati koja su pravila, kakav je red, pogotovo na moru da bi morali znati da je to sve zabranjeno", govori pulska lučka kapetanica Dolores Brenko Škerjanc.

U pulskoj se marini brodovi mogu prazniti na zahtjev.

"Stave se kod nas uz obalu, dođe cisterna, isprazni tank i tako se promijene gosti koji imaju potrebu za tim, ja vjerujem da određeni dio gostiju vjerojatno to još uvijek radi na otvorenom", kaže poslovođa mornara u marini Neven Šuput.

"Po prijavama izlazimo vani kontroliramo more al isto tako mi možemo kontrolirati sva plovila koji su vezani na obalu da li imaju ugrađene tankove tj sanitarne čvorove da li su im ventili otvoreni ili zatvoreni", govori Brenko Škerjanc.

Potražnja pražnjenja je minimalna. Ne pomaže ni činjenica da većina marina tu uslugu – ne naplaćuje!

"Mi vršimo konstantni nadzor ali čujem u ostalim marinama da se zna desiti, gle dođu gosti niti poznaju propise i to su čarter gosti, došao je on će to napraviti netko iz neznanja netko iz potrebe", kaže Šuput.

Brački turisti uštedjeli su šest tisuća eura, koliko je maksimalna kazna za ispuštanje fekalija.

