Tisuću i pol eura za nekoliko sati prljavog posla. Nestaju brončani stupovi u Trsatu, ljudi bez struje

Tisuću i pol eura za nekoliko sati prljavog posla. Prvi je krađu primijetio dugogodišnji predsjednik Gradske glazbe Trsat, u čijem dvorištu više nema svjetla.

"To je verzirana ekipa, koja mora doć s kombijem unutra, na brzinu maknu struju, naprave kratki spoj i odnesu brončane kandelabre, znači svaki ima oko sto kila", govori Mirko Šoštarić, bivši predsjednik Gradske glazbe Trsat.

A četvrti nisu uspjeli jer na put im je stao hrabri Grom.

Marijan svake noći strepi od novog pohoda lopova, ulična lampa koju imaju na piku je ispred njegovog praga.

"Noćas sam gleda, upalim ovo svilo tu i onda vjerojatno radi toga, boji se, neće doć. Ovo je bronca, to zlata vridi. To prodaju na otpadu, ko zna di to voze, to je u dogovoru sigurno s nekim", smatra Marijan Ševerdija iz Rijeke.

Kroz godine je na ovaj način uništeno i ukradeno čak osam uličnih lampi. Stanovnici su ogorčeni i traže da se nešto učini.

"Ovo je katastrofa što se radi. Da sumnjam, ja bi im kao bivši policajac rekao, ali moje sumnje su neosnovane i tako dalje, to mora policija utvrdit", kaže Šoštarić.

Iz policije kažu da rade na tome. Vjeruju da će lopovi dolijati, jer uhvaćeni su i oni koji su istu stvar radili na Krku i u Opatiji. Za sada im je prijavljena krađa jednog stupa, jer za druga su dva, kažu Trsaćani, naknadno primijetili da su ukradeni.

"Policija je zaprimila prijavu kako je na Trsatu otuđen rasvjetni stup, brončani, u vrijednosti cirka 500 eura. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se otkrio počinitelj", rekla je glasnogovornica PU primorsko-goranske, Svemirka Miočić.

Do tada je sve na Gromu, koji svoju lampu ne da.