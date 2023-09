Tjedan dana ograničene su cijene u trgovinama. RTL Dosje analizira jesu li Hrvati osjetili Vladine mjere

Znak za spas naših novčanika. Na policama trgovina nova oznaka za snižene i zamrznute cijene.

"Recimo od proizvoda tipa kruha imate jedan koji je snižen, ali ok, neka je, barem nešto. Ne bih rekla da se baš ništa ne primijeti.", rekla nam je Vesna Šredl.

Drugačijeg je mišljenja Vojko Kraljeta: "U ukupnom smislu zbroja, ne. Život je i dalje preskup." Pa Silvija Kajfeš predlaže: "Trebalo bi podignuti plaće, a ovo s cijenama su čiste igrarije i paketići i paketi."

U vladinom paketu zamrznute su cijene 30 proizvoda koji se najčešće kupuju. Najveća razlika vidi se na tjestenini, ulju, riži i WC papiru. Da je i to korak naprijed smatra predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever:

"Nedvojbeno je da su neke cijene padale, isto tako postoje neki artikli koji su već sada po nižim cijenama od tih i koji su možda i bili, ali činjenica je da barem neće smjeti rasti cijene tim artiklima. Ima prostora sasvim sigurno s obzirom na izdašne zarade da se te cijene i dalje spuštaju."

Sve je počelo prije 12 dana. O spuštanju cijena jedan po jedan trgovci su najprije razgovarali s ministrom gospodarstva Davorom Filipovićem koji je kazao: "Ideja je da se ukupna vrijednost košarice, ono što je dostupno na našoj stranici koja prati kretanje cijena, vrati na 31. prosinca prošle godine." Da razgovori idu u dobrom smjeru potvrdio je tada Martin Evačić, predsjednik Uprave NTL-a: "Mislim da će svi sudjelovati, mi da."

I dan poslije dogovor je potvrđen u Banskim dvorima. Zaslugu za niže cijene pripisala si je Vlada.

"Važno je da smo napravili ovaj iskorak i da upravo na ovaj način štitimo onoga koji ima mala primanja, a isto tako mora ići u dućan, kao i onaj koji ima velika primanja.", rekao je premijer Andrej Plenković.

Uz zamrznute cijene sniženi su i drugi artikli. No, kako je moguće da je dogovor trgovaca i Vlade postignut tako brzo i bez otpora?

"Cijena hrane i na globalnim tržištima pada tako da se i cijene kod nas konačno ispuhuju.", kazala je Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.

Dragan Munjiza, stručnjak za maloprodaju se pita: "Je li Vlada uletjela u dobar tajming ili je ona to potaknula – to je na svakom od nas da dođe do zaključka."

Neki građani već jesu. Mile Bobić smatra: "Što god da se snizi dobro je za nas penzionere.", a Hedviga Kuzman je sarkastična: "Treba nas kupiti nečim da se zna za koga se treba glasati." Antun Galović pozdravlja vladine mjere: "Vidio sam da je riža jeftinija, neko povrće, higijenske potrepštine, što je svakako pohvalno."

Prvi dan zamrznutih cijena nije prošao bez logističkog problema. Neke trgovine naljepnice imaju, druge ne, ali one nisu ni obvezne.

"Mi nismo dobili dovoljnu količinu tih markica, tako da se svaki trgovac snalazi. Ja sam riješio to tako da sam ih kopirao u kopiraoni i stavio ispod proizvoda.", rekao nam je Mirko Budimir, potpredsjednik izvršnog odbora HUP-Udruge trgovina.

I to je malim trgovcima najmanji problem. U pregovorima s Vladom, kažu, nisu sudjelovali, iako ih je 600. Upozoravaju i da je nabavna cijena nekih proizvoda veća od one koju je zamrznula Vlada.

"Riže su u nabavi preskupe, limun kvalitetan je u nabavi preskup. Ako će tako biti, morat će ta roba nestati.", upozorio je vlasnik trgovine Marin Perak. Slično govori i vlasnica trgovine Melita Husnik: "Evo ja sam neki dan kupila pasiranu rajčicu za 1,15, a sad je moram prodavati za 1,09. Manje nego što sam je nabavila. Ista stvar i s jajima."

Pa su kvalitetniji proizvodi gotovo nestali s polica. Primijetila je to i Šimica Galić: "Trebam tjesteninu ali nema one koju ja koristim." Nestašice, uvjeravaju trgovci nema. No, ograničene cijene ograničile su i ponudu. Sanja Keretić, predsjednica udruge Varaždinski potrošač je upozorila: "Događa se da su sada na policama trgovina većinom proizvodi koji sadrže manje kvalitetne sastojke, više šećera."

No, s druge strane Slobodan Školnik, stručnjak za maloprodaju govori: "Tamo gdje ostvarujem višu maržu ili proizvod koji mi se više prodaje ili na kojem ne ostvarujem maržu – imam ga pravo ne prodavati."

I dok je cijena 30 proizvoda ograničena, druge bi mogle rasti. Oliver Vuletić, predsjednik Saveza udruga malih trgovaca Republike Hrvatske nam je rekao: "Imamo najavu određenog dijela dobavljača, njih 8 koji su od 1.10. poslali novi cjenik trgovcima za podizanje cijena."

A oni koji još nisu mogli bi uskoro, istaknuo je Stjepan Roglić, potpredsjednik Nadzornog odbora Orbico grupe: "Dio dobavljača će to napraviti iza Nove godine, a dio pred iduću turističku sezonu. U svakom slučaju ta poskupljenja nisu nikad bila u najavi veća od 10 posto."

No, ako se uzme u obzir da je u posljednje dvije godine cijena hrane skočila 30 posto, potraga za povoljnijim proizvodima jedino je što kupcima preostaje.