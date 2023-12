NOVA SMJENA U VLADI Tko će naslijediti Filipovića? On tvrdi da nije kriv, evo gdje bi mogao otići iz ministarske fotelje

Nakon Marija Banožića, još jedna ekspresna smjena! Smijenjen je ministar gospodarstva Davor Filipović čime je i Jurica Lovrinčević prestao je biti njegov posebni savjetnik. S novim detaljima uživo se javila RTL-ova reporterka Katarina Brečić koja je objasnila što je točno presudilo Filipoviću u ovom slučaju, a dotaknula se i teme njegovog nasljednika. "Premijer Plenković rekao je da su oba razloga presudila, iako je dojam da je odavanje informacija MOST-u ono što je moglo presuditi", poručila je Brečić s Markovog trga. "Zanimljivo je da je smijenio Davora Filipovića koji se uopće ne spominje striktno da je upleten u to navodno prodavanje oglasnog prostora ili odavanje tajni MOST-u. Takvu ekspresnu smjenu vidjeli smo još u 2 situacije, onoj Marija Banožića i kad je bivšem ministru Darku Horvatu USKOK pokucao na vrata", dodala je. Iz krugova bivšeg ministra Filipovića doznajemo da on tvrdi da nije ništa kriv te da će se sutra obratiti javnosti. Najavljuje da će otići mirno i da ima gdje otići nakon smjene, a to je Ekonomski fakultet gdje je bio profesor prije nego što je postao ministar gospodarstva.