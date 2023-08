Dok trgovina nije radila s vanjske je strane nepoznati počinitelj provalio u metalni spremnik i otuđio stari kruh. Pa se neki mještani pitaju tko bi i zašto to napravio?

"Čuli smo da je bila neka krađa, onda smo pročitali na društvenim mrežama što je u biti ukrađeno tako da mislim da je to uopće smiješno, zbog starog kruha. Možda je netko bio gladan", poručila je Simona.

I drugima je neshvatljivo da je od svega netko odlučio uzeti ni više ni manje nego stari kruh. "Da ovaj kruh uzme ajde, da jede, ali da stari kruh uzme to me čudi. Jedino za svinje i to jedino, za sebe ne bu jeo", dodao je Stjepan.

Načelnik Općine Vinica pokraj Varaždina koja broji nešto više od tri tisuće stanovnika smatra da je riječ o više počinitelja. "U jednoj trgovini u našoj lijepoj općini je bio pokušaj provale, počinitelji su maknuli nadzornu kameru i pokušali su ući u trgovinu. Na našu sreću nisu uspjeli pa su uzeli kruh koji je bio u obližnjem sanduku kojeg su uspjeli obiti", kazao je načelnik Branimir Štimec.

Dio mještana koji žive u susjedstvu govore da ovo nije prvi put. "Vidjela kad je jedna ekipa ljudi baš nosila van kruh, ali dućan nije radio", tvrdi Božica. Kaže da su i prije par godina pajserom provaljivali u isti dućan kada je ona zvala policiju.

"Zato želimo da budemo sigurna naša općina kao što je bila i do sad pa da ovakvi svi počinitelji budu što prije uhvaćeni i kažnjeni", zaključuje načelnik.

Iako materijalna šteta krađe starog kruha sigurno nije velika, počinitelja ipak čeka kaznena prijava za tešku krađu zbog provale. Iz policije kažu da za počiniteljem još tragaju i visina materijalne štete tek će se utvrditi. Inače ovisno o vrijednosti štete kazna zatvora može biti od 6 mjeseci do 5 godina.

Iz trgovačkog lanca u koji je provaljeno kažu da daljnje radnje protiv lopova vjerojatno neće poduzimati. Koliko je starog kruha ukradeno nije poznato, ali istraga i dalje traje.