Tko vrši pritisak na institucije koje bi trebale biti neovisne? Ako se pita premijera, to rade predsjednik i oporba. Ako pitate oporbu, to radi premijer. Ako se pita predsjednika, on proziva i nastavit će to raditi. Pritisak na neovisne institucije, čini se, vide svi. A tko to radi, ovisi o fotelji iz koje se gleda.