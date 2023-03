Tomašević nakon izborne skupštine stranke: 'Nema šanse za koaliciju s desnicom. SDP? Još pričekajte'

Možemo! je u subotu izabrao novo vodstvo, za dvoje koordinatora stranke izabrani su saborska zastupnica Sandra Benčić te zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

U intervjuu s našom novinarkom Dajanom Šošić otkrili su kim bi u koaliciju na parlamentarne izbore, a tko ne dolazi u obzir.

Umjesto jednog predsjednika, Možemo! ima dva koordinatora. Funkcionira li ova podjela posla dobro s obzirom na to da ste jedina stranka u Hrvatskoj koja to ima? Je li teško tako funkcionirati?

Sandra Benčić: Nije, takvu smo podjelu imali i do sada. Ja sam bila koordinatorica s Teodorom Celakoskim. To apsolutno dobro funkcionira, to je kuriozitet samo u Hrvatskoj, u brojnim europskim zemljama je normalno, kao to i da postoji rodna kvota pa je jedan od koordinatora žena.

Je li stranka trebala isprofilirati više ljudi na nacionalnoj razini s obzirom na to da je svatko od vas imao jednog protukandidata i protukandidatkinju?

Tomislav Tomašević: Svatko se mogao kandidirati za koordinatora, ali za tijela stranke imali smo puno kandidata, više od njih 70. Profilirali smo i ohrabrili dosta ljudi iz cijele Hrvatske da se jave za različita tijela stranke.

Danas je ovdje bio i Peđa Grbin, čelnik SDP-a, je li to najava za suradnju i za parlamentarne izbore?

Sandra Benčić: Ne, to je normalan postupak kakav imaju i sve druge stranke, da se zovu srodne stranke ili one s kojima koaliraju ili surađuju. SDP je partner u Gradu Zagrebu.

Je li bilo signala s njihove strane?

Sandra Benčić: Ne, ovo je zaista bila izborna skupština. Zvali smo SDP, ali i naše međunarodne partnere, bio je tu i supredsjedatelj europskih Zelenih, kolegice i kolege iz Beograda. Okupili smo široku ekipu.

Kako gledate na mogućnost suradnje na nacionalnoj razini, bi li ona bila bolja nego što je na gradskoj razini gdje je bilo i prekida suradnje?

Tomislav Tomašević: Bilo je problema, ali to je riješeno. Svaka suradnja ima trzavica, nikad nije potpuno glatko, to je normalna stvar. Ali optimističan sam oko sadašnje i buduće suradnje u Gradu Zagrebu. Sad, kad smo izabrali sva tijela stranke Možemo!, trebaju kooptirati s drugim predstavnicima drugih stranačkih tijela unutar Možemo!, a onda možemo početi proces oko predizbornih kolacija.

Ima li netko tko bi netko bio neprihvatljiv (za koaliciju opa.)?

Tomislav Tomašević: Nema šanse da koaliramo s nikom tko je na desnoj strani političkog spektra. Naše su vrijednosti vrlo jasne - to je ekološka održivost, socijalna pravednost, rodna ravnopravnost, više demokracije. Jasno je da se na identitetskim pitanjem ne možemo složiti sa strankama desnice i to nikako.

Uvjeti za suradnju s SDP-om?

Sandra Benčić: Ne jer nismo u razgovoru okot taktike ni strategije izlaska na izbore pa onda nema ni kriterija.



Bilo je problema o upravljanju gradom, neki naslijeđenih, ali i problema oko poskupljenja vode. Može li bolje, obeshrabruje li vas to?

Tomislav Tomašević: Ne, najlakše je biti gradonačelnik, održavati status quo, popravljati sitne probleme. Za to nismo izabrani. Izabrani smo da duboko mijenjamo stvari.