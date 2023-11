pomakli granice medicine Transplantacija oka u SAD-u trajala 21 sat s timom od 140 ljudi. Pacijent oduševljen: 'Nisu očekivali da će uspjeti'

Sjajne vijesti stižu iz SAD-a gdje su liječnici prvi put u povijesti čovjeku presadili cijelo oko. Dosada se to moglo samo s rožnicom, no o cijelom se oku razmišljalo stoljećima. Usprkos velikom riziku, tim iskusnih liječnika se uz odobrenje obitelji odlučio na zahvat. Operacija je osim oka uključivala i presađivanje drugih dijelova lica jednog donora. Vid se pacijenti još nije vratio, no kako je on i kako je izgledala operacija pogledajte u prilogu RTL-ove reporterke Nikoline Matošević