NEMIR I NERED Trebali raspravljati o Zakonu o redu i miru pa u Saboru napravili cirkus, sve zabilježile kamere

U saboru se danas raspravljalo o izmjenama Zakona o redu i miru, no u saboru samo nemir i nered. Među zastupnicima je prilikom prepirki skoro došlo do fizičkog obračuna. Krešo Beljak, Željko Sačić i Miro BUlj krenuli su prema predsjedniku Sabora, a on je proglasio stanku. No ubrzo se vratio za govornicu i izrekao im zabrane pojavljivanja od dva dana. Iako neki govore da nije izgledalo da će koristiti šake, svejedno su intervenirali zaštitari