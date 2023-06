Trebalo je to biti mirno okupljanje, ali izlazak iz rotora i prevelika brzina u kombinaciji s neiskustvom - bili su kobni. Valentin je bio svega par metara od nesreće, u sudaru mu je teško stradao kolega. Kaže, bio je to pokušaj driftanja na krivom mjestu.

"Čini mi se kao neuspjeli pokušaj dokazivanja i hvatanja pogleda koji je završio neslavno jer naravno niti je parking mjesto za takve ludorije niti je cijela priča mjesto gdje se utrkuje niti je to bila poanta dolaska tamo", govori ljubitelj automobila Valentin Novak Stanko.

A poanta je kaže – druženje i razmjena iskustava. Većina sudionika meetova kulturni su auto entuzijasti, no ima i onih kaže, s velikim egom, koji se žele proslaviti preko klikova na internetu. I to je jako opasno.

"Jako baca sjenu na nas, ne samo na nas nego u biti generalizira se cijela scena i rade se radi toga jako veliki problemi. I trpa nas se u isti koš. A mladi gospodin ne vjerujem da je nužno dio auto scene", kaže Novak Stanko.

Još jedan automobilist koji godinama pohodi car meetove – svjedočio je užasu iz Buzina. Kaže, puno je stvari vidio, ali ništa slično ovome u petak. Zbog osude javnosti izjavu je dao anonimno.

"Ovo je prvi put da se nešto stvarno ozbiljno desilo. Inače je to okupljanje ljudi koji vole aute, vole pričati s ljudima koji imaju takve malo nabrijanije aute i vidiš stvari koje ne vidiš na cesti ili prolaskom ovako kroz ulicu".

Ljubav prema automobilima je jedno, a divljanje nešto posve drugo, upozorava bivši vozač i jedan od organizatora najstarijeg rally natjecanja u Hrvatskoj. Kao otac profesionalnog vozača ima i poruku za sve očeve i majke koji djeci kupuju jurilice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve počinje reći ću od roditeljskog doma. Roditelji moraju biti ti koji će odgojiti svoje dijete kad mu daju automobil u ruke da je to sredstvo za ubijanje i da je vrlo opasno dati, pogotovo mladom čovjeku automobil od 500 konjskih snaga – to je neoprostiva greška roditelja, ja to moram reći", kaže bivši automobilist i član Auto kluba Delta Mato Šebalj.

Greške tog tipa plaćaju se životom. Savjet i upozorenje svima, ceste i parkirališta su za vožnju, za utrke postoje trkaće staze….