Trgovac Čupić: 'Bojim gdje će cijene završiti 1. travnja i gdje će završiti 1. rujna'

Glavni argument trgovaca je da poskupljenja ne dolaze zbog njih nego zbog distributera pa je pitanje hoće li novi stil komunikacije Vlade utjecati na to. Ilija Radić razgovarao je s Denisom Čupićem, predsjednikom Udruge trgovine i logistike

Jesu li izbježna poskupljenja?

"Bojim se da je veliki dio poskupljenja neizbježan toliko dugo dok cijene distributera, a zapravo i cijene koje distributeri dobiju od izvoznika koji robu proizvođača izvoze u Hrvatsku, a distributeri preko uvoznika uvoze u Hrvatsku - još imaju cjenike koji imaju povećane cijene. Nažalost, mi koji se bavimo trgovinom u Hrvatskoj smo zadnji u tom lancu i cijelo vrijeme upozoravamo da veliki dio cijena i inputa nije u našoj domeni"

Kako vlada može utjecati na distributere?

"Bojim se da vlada na njih ne može utjecati baš nikako. Jedini utjecaj koji bi se mogao dogoditi je da na razini EU dođe do određenog ograničavanja cijena što horizontalnih što vertikalnih mjera koje bi na svim razinama smanjili troškove što inputa što energenata, što transporta. Bojim se da smo ušli u spiralu koja neće ići prema dolje. Prošli tjedan smo čuli jednog od najvećeg distributera u Hrvatskoj i Eu da nikad nije doživio da cijene padaju. Nažalost, moram reći da u 25 godina svoje poslovne karijere ni ja nisam doživio, a bojim se da ni neću doživjeti jer cijene energenata će ići samo gore"

Postoji li prostora u maržama da pojeftinite konačne proizvode?

"Nažalost, to je ono o čemu cijelo vrijeme govorimo. Marže u trgovinama nisu visoke. To se vidi u njihovim ebitama i godišnjim rezultatima. Nažalost, trgovina generalno nije visoko profitna djelatnost i veliki dio trgovina, usudio bih se reći da 80 posto subjekata u trgovini u maloprodaji nema ebitu veću od 10 do 12 posto kojim moramo vraćati kreditna zaduženja koja su na razini Hrvatske 5,5-6 posto"

Vlada ima argument da se cijene energenata nisu povisile i da su povećanja cijena neopravdana

"Vlada je napravila nešto što je svima nama pomoglo. Smanjila je rast cijena, ali ga nije ukinula. Cijena energenata, struja je recimo prije bila na 75 do 85 eura. Krajem prošlog ljeta ugovori su izlazili, cijena struje je bila iznad 270 do 300 eura, na neke dane i 400. Po mjerama Vlade, onima koji su manji potrošači je 185, oni koji su veći 235. Što znači da je struja poskupjela ne za 100, nego za 200 posto. Ako uzmete u obzir na trgovini od 2000 kvadrata, račun za struju je porastao 12.000 eura, a vama je prosječni promet 200.000 eura na mjesec. Imate rast struje od 6 posto prihoda taj mjesec"

Ako ostanete bez subvencija, hoće li cijene još dodatno ići gore?

"U tom slučaju naravno da će cijene sigurno ići gore. Jedan kolega je danas rekao da je veliki problem što će veliki broj trgovaca početi smanjivati svoje formate, prodavati stranim lancima, zatvarati… Ali isto tako vjerujem da takva mjera ne može zaživjeti jer nema pravne osnove da se takva mjera donese kojom bi se subvencijama nagradio netko tko preda informacije državi, od onog tko je rekao da neće predati jer je diskriminatorna mjera i pravno nije provediva"

Ali mjere koje idu, može se smanjiti njihov doseg. Ako se to dogodi koliko bi te cijene mogle ići gore?

"Generalno se bojim gdje će cijene završiti 1. travnja i gdje će cijene završiti 1.9. Nemojmo zaboraviti da Njemačka zatvara nuklearke, da Francuska ima problema s nuklearkama i da će cijena struje sigurno i dalje rast. Bojim se da cijene u maloprodaji će kvartalno sigurno rasti, ne više od 10 posto nego pet posto koji će pratiti cijene energenata uz sve mjere koje EU i Vlada donose jer nažalost nam mora biti jasno da Vlada nema neograničeni kapacitet donošenja mjera i sprječavanja rasta cijena i da smo jednostavno u spirali koja će sa zelenim agendama još pojačati,gdje će troškovi poslovanja i energije i dalje rade"