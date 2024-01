Prva trgovina u blizini Varaždina prijeti zatvaranjem, jer s novom godinom stigla su i nova pravila o radu nedjeljom. U godini ih je dopušteno 16 radnih.

Trgovci su se nadali da će se Ustavni sud, koji je još ljetos zaprimio nekoliko ustavnih tužbi, očitovati o neradnim nedjeljama. No kako odluke nema - trgovci kuju plan kako raditi. Neki će, kažu, raditi do proljeća, pa zatvoriti, dok će drugi radne nedjelje smjestiti u drugu polovinu godine. Izvjesno je da ćemo ove godine sve češće po namirnice na benzinske postaje ili kioske, koji nedjeljom mogu raditi do 13 sati.

"Bit će nam duplo teže raspodijeliti 16 nedjelja na 52. Nažalost, neki će mali trgovci morati i zatvoriti. Posebno će teško biti na moru kada se trgovci moraju organizirati, ako želimo pred i post sezonu i sezonu čita nam matematika kaže da je 16 nedjelja malo za 5 mjeseci", govori Mirko Budimir, predstavnik malih trgovaca unutar HUP-a.

"Kao što smo vidjeli u prosincu vrlo je jasno da se kupuje okvirno isto, ali da su iznosi koji su fiskalizirani daleko veći pa se ljudi iznose rasporediti na druge dane", poručio je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.