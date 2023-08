Trgovine ne rade usred turističke sezone. Ekonomski stručnjak: 'Novi Zakon o trgovini je fijasko'

Nastao je kaos usred turističke sezone zbog zabrane rada trgovina nedjeljom i blagdanima. U onima koje su jučer radile bile su nesnosne gužve, a kruh se kupovao i na benzinskim postajama.

Gost u RTL-u Danas bio je ekonomski stručnjak i profesor Boris Podobnik koji je komentirao kakav je novi zakon, ali i u čemu je zapravo problem.

Usred turističke sezone trgovine su dva dana zatvorene - je li novi zakon zapravo fijasko?

Pa on je jasno fijasko pa posebno zato što su neke druge vlade to već pokušavale, je li Račanova i Sanaderova, i Ustavni sud je to odbacio upravo zato što takva rješenja uvode neravnopravnost. Mene stvarno čudi zbog čega je onda ova vlada pokušala ponovno kao da jedre u klasi optimist. Jer jednostavno nije došlo ni do kakve promjene Ustava. Ako nije došlo ni do kakve promjene Ustava, onda kako na primjer bi sada Ustavni sud mogao donijeti drugačije rješenje nego članovi Ustavnog suda prije 10, 15 godina.

Dakle, očekujete da će Ustavni sud donijeti istu odluku?

Morao bi. Inače bi ispalo da su na primjer ovi raniji suci napravili grešku.

Dobro, ali odluka je utoliko drugačija što je ovdje riječ o ograničenom, nije o u potpunosti zabranjenom radu nedjeljom.

Pa mislim da Račanova vlada također nije zabranjivala kompletno, nego je isto pravila neka ograničenja. Međutim, problem je u tome što jednostavno matematika ne postoji u pravu. Tako da na primjer imali vi zabranu za 52 nedjelje ili samo jednu nedjelju, opet imate neravnopravnost, a onda pravnici ne gledaju tu matematiku, nego jednostavno ako je samo jedna nedjelja, to vrijedi neravnopravnost i samim time pada takav zakon.

Kad ste već spomenuli matematiku, trgovci zarađuju isto. Postoji jedno istraživanje da su zaradili čak i više. Zapravo cijeli taj promet prelio se na subotu i ostale dane. U čemu je onda problem?

Pa neka druga istraživanja su pokazivala da ne postoji baš takva uspješnost, a uz to, znate, u ekonomiji isto kao u statistici uvijek možete koristiti rješenja koja vam odgovaraju. Na primjer, možete reći zarađuju više, ali zarađuju više možda zato što jednostavno postoji inflacija. Kad postoji inflacija, vi stvarno zarađujete više. Da li je to u stvarnosti tako, to je pitanje. Onda se uvijek mora uključivati inflacija.

Vladajući poručuju da nemaju namjeru odustati od ovoga zakona. S druge strane, kako pomiriti onda i one kojima su to obećali i one koji su zbog toga za njih glasali i s druge strane, sve ove trgovce koji traže zapravo pravo na rad i tom nedjeljom?

Činjenica je da na primjer vlada neće odustati dok Ustavni sud ne donese krajnje rješenje. Onda će morati.

Dobro. Ustavni sud se, čini se, ne žuri. Kada očekujete?

Nije se ni prije žurio. Sad ćemo vidjeti, ali ne vjerujem da će moći donijeti drugačije rješenje. Samo po meni, jednostavno ovdje nije samo neravnopravnost poduzetnika, nego i samih radnika. Vi na primjer isto radite nedjeljom pa malo je glupo po meni govoriti da na primjer je takvo rješenje u zakonu potrebno da bi na primjer prodavačice i blagajnice bile sa svojim obiteljima na jednu ruku kao da su takve majke bitno drugačije ili su bolje na primjer od majki koje rade za vojsku, policiju. Postoji cijeli niz djelatnosti.

Poduzetnici su dosta poduzetni, vidjeli smo u ovom našem izvještaju. Otočani su proglasili sajamske dane, što preostaje gradovima?

To je baš ljepota. Naime, baš postoji taj Zakon o trgovini, članak 2., koji govori o tome da praktički općine imaju pravo uvesti 60 dana takvih sajamskih dana. Međutim, do sada su uglavnom najviše nekoliko dana koristili, ali mislim da bi na obali stvarno trebali ići za time da praktički sedmi i osmi mjesec proglase sajamskim danima, neki dani kobasica i kruha, recimo.

Plus ovih 16 dozvoljenih, skoro evo, može se raditi praktički cijelu godinu.

To je točno, samo eto, oni koji donose zakone na primjer kad ubace nešto poput sajma, ne računaju da bi na primjer cijela obala mogla postati sajamska u sedmom i osmom mjesecu, nego su računali valjda da će to biti samo sajamski dani u Gudovcu ili negdje u Slavoniji.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Desant na trgovine: Kaos usred turističke sezone zbog zabrane rada trgovina. Kruh se kupovao i na benzinskim postajama'