Trifunović ekskluzivno za RTL Danas: 'Nije mi žao jer sam ustao protiv ljudi koji me maltretiraju'

Nakon uhićenja i globa u Splitu, još veće kazne na Bajakovu i povratku u Beograd, srpski glumac Sergej Trifunović i dalje u okršaju sa splitskom policijom zbog koje neće moći u Europsku Uniju.

"Ja nisam preživio maltretiranje od Hrvata, od Splićana, čak ni od splitske policije, ne mogu griješiti dušu i bacati ljagu na cijelu splitsku policiju. Preživio sam maltretiranja od pojedinaca iz splitske policije", poručio je.

Problemi sa zakonom počeli su na splitskoj plaži gdje je bio sa svojim psom bez nadzora i povodca. Građani su pozvali policiju, nakon verbalnog okršaja s policajcima glumac je kažnjen s dva prekršaja i 500 eura.

"Ja sam naravno u jednom trenutku, pošto nisam svetac, izgubio sam", kazao nam je. "U jednom trenutku je to postalo inteconalno maltretiranje. Pas i ja stojimo u stanici pet sati, nitko nam se ne obraća, ja sam zaista izgubio živce i rekao svašta. To nije sporno, i to svašta je gadno zvučalo", priznao je glumac.

Nakon toga, kaže, u središtu Splita dogodio se novi okršaj sa policijom.

Tvrdi da je pas bio na povodcu. "Nisam lud i ne želim izazivati", kaže. Nakon toga, prema njegovim riječima, dolazi deset policajaca i sedam zaštitara u dva policijska automobila te ga, tvrdi, opkoljavaju.

"Policajac mi kaže - dođite ovamo, dajte osobnu i kaže sljedeću rečenicu - znam što vam se dogodilo, ja ću to vam sad opet napraviti", prepričava Trifunović i nastavlja "kažem, pas je na povodcu, on kaže - je, ali nije bio prije, to je moje zapažanje. To ja zovem maltretiranje", objašnjava.

Nije mu dugo trebalo da svoj bijes iskali putem društvenih mreža gdje je vrijeđao policiju, spominjao vlaške brabonjke, crne košulje, ustaškog zločinca Francetića, pisao o prasećim glavama.

Ministarstvo unutarnjih poslova je na sve odgovorio zabranom ulaska u Hrvatsku i to na 12 mjeseci.

"Ostvareni su uvjeti iz Zakona o strancima za donošenje rješenja o protjerivanju iz Europskog gospodarskog prostora (EGP) i određena mu je zabrana ulaska i boravka u EGP u trajanju od jedne godine. Konačno, svatko od nas može slobodno birati mjesto i zemlju koji će posjetiti, ali svatko od nas je i u obvezi poštivati zakone te zemlje", poručili su iz MUP-a.

Trifunović tako ne smije doći u zemlje Europske unije, kao ni u Norvešku, Island, Lihtenšajn koje zajedno čine Europski gospodarski prostor. Pravni stručnjaci poručuju kako je Zakon o strancima je jasan i ništa tu nije sporno.

"Svaki normalni državljanin Republike Hrvatske, namjerno kažem državljanin a ne Hrvat je povrijeđen, prema tome policija je tu da štiti pravni poredak ove države, da štiti sve nas", objašnjava odvjetnik Branko Šerić.

Ističe da je reakcija policije više nego opravdana i primjerena te smatra da bi se tako uvijek trebala ponašati prema strancu.

Po povratku u Srbiju, Trifunović je na graničnom prijelazu Bajakovo platio kaznu od tisuću eura jer je počinio pet prekršaja u dva dana. Pohvalio je postupanje granične policije.

"Oni su bili divni, spasili su me iživljavanja od kolega iz Splita. Rekli su mi da su ovi tražili da pošalju interventnu da vas s lisicama vežemo i vozimo do Splita nazad", ispričao je.

Iz Hrvatske je prognan, a čak je na društvenim mrežama objavio fotografiju uz opis 'svi grizemo'.

"Nije mi žao jer sam ustao protiv ljudi koiji me maltretiraju', ističe.

Nije mu žao, ali i sprema žalbu - pokrenut će pravni postupak protiv splitske policije. No u Split, kao i u Hrvatsku narednih 12 mjeseci neće moći doći.