U ordinaciji obiteljske medicine liječnice Mirele Marković svaki dane je 200 pacijenata.

"Najviše dolaze pacijenti s simptomom kašlja. Moja je procjena da je sad najviše RSV virusa. Nije to nikakav novi virus - ovo je njegov pik sezone sada u siječnju, a kod njega taj kašalj može trajati i do 2 mjeseca", rekla je Mirela Marković, liječnica obiteljske medicine.

Gripa, koronavirus, hripavac - respiratorne infekcije pune ordinacije i hitne prijeme. "Došli smo zbog unuke... nos, grlo, kašalj... pa smo došli da doktorica pogleda", rekla nam je Ljiljana Tisauer iz Zagreba. "Kćer je imala hripavac, supruga i sin također kašlju, testirani su i nemaju ništa, ali ima svega jako puno", rekao je Ivan Drenski iz Zagreba.

Na hitnom prijamu Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević na dan pregledaju 250 pacijenata. "U ovom trenutku hospitalizirano je 30-ak pacijenata sa koronom. Imamo 10-ak pacijenata koji su hospitalizirani zbog komplikacija gripe, od toga njih pet je u jedinici intenzivnog liječenja", rekao je Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević. Vrhunac sezone gripe tek se očekuje, ali brojke rastu. Prijavljeno je 1656 slučajeva, od čega gotovo 800 prošlog tjedna.

"Stigne se još zaštiti cijepljenjem. Cijepiti se sada po novome mogu svi. Ovim cjepivom koje je nabavljeno za rizične skupine sada se besplatno mogu cijepiti svi i mladi i zdravi, samo se jave svom liječniku ili u zavod za javno zdravstvo", rekao je Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo bilježe 4 tisuće slučajeva COVID-a tjedno. Do sada je prijavljeno gotovo 4500 oboljelih od hripavca. Najviše u Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, i to u dobi od 10 do 14 godina.

"Znatno se smanjio broj pacijenata nakon Nove godine, od 50 do 100 na dan. Zagreb je prazan, nema školaraca, ljudi su na godišnjem. Očekujemo pojačano testiranje kad se vrate s godišnjih i sa skijanja", rekla je Mirjana Šimić, voditeljica drive-in testiranja NZJZ Dr. Andrija Štampar. Veće gužve očekuju i liječnici u ordinacijama. "Temperatura od 37,2 nije temperatura s kojom se dolazi liječniku, niti temperatura koja se skida lijekovima. Tek ako ona prijeđe 38, treba se skidati. Liječniku se javiti ako temperatura raste i traje duže od 4 dana", rekla je Mirela Marković, liječnica obiteljske medicine. Poručuje, bez obzira na to o kojoj je respiratornoj bolesti riječ, važno je ostati kod kuće i ozdraviti do kraja.