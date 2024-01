Tučnjava u kojoj su pretučeni maloljetnici zgrozila Vukovarčane: 'Navijaj, ali da se tučeš s nekim...'

U središtu Vukovara, sinoć nakon 22 sata došlo je do tučnjave u kojoj su brutalno pretučeni maloljetnici. Prema neslužbenim informacijama napadači su pripadnici navijačke skupine, no iz policije nema službene potvrde dok ne završi istraga.

"Brzo su reagirali i policija i hitna medicinska pomoć i prema našim informacijama do sada 6 maloljetnika je ozlijeđeno", rekao je Dragoslav Živković, glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske.

Trojica maloljetnika zaprimljeni su u Klinički bolnički centar Osijek. Dvoje sa zadobivenim teškim tjelesnim ozljedama. Jedan od njih s frakturom lubanje i kostiju lica. Stabilno su i izvan životne opasnosti. Građani Vukovara su zabrinuti, a nasilje osuđuju.

"Svaka tučnjava, bila djeca, bilo odrasli, bilo tko, mislim, ništa se ne rješava nasiljem", smatra Mirjana iz Vukovara.

"Punoljetnu djecu imam, ali sam i za njih zabrinut, kao i svaki drugi roditelj što vodi brigu o svom djetetu, da prođe, da ne daj Bože da se nešto desi to nitko ne želi", rekao je Darko iz Vukovara.

Ako je do sukoba došlo zbog navijanja to je još gore, komentirali su stanovnici Vukovara.

"Navijaj, ali da se tučeš s nekim samo zato što navija za neki drugi klub to mi je suludo", rekao je Darko.

"Žao mi je bilo koji da strada, ali kad smo bi bili klinci, bilo je isto, e sad, Vukovar je malo drugačiji to odmah uvijek se potencira nešto drugo tako da sve se malo drugačije gleda, ali bilo je toga uvijek", komentirao je Davor.

Kako riješiti ovakave situacije, odgovor je uz kućni odgoj, ali nasilje se treba zaustaviti i kroz djelovanje institucija.

"To se ne treba čekati da netko nastrada, to treba već i glavni ovi utjecati na to, ne samo mi, mi mali ljudi ne možemo ništa, glavni mogu", komentirala je Zorica iz Vukovara.

I odmah se treba spriječiti daljnja eskalacija nasilja, poručili su Vukovarci.