ISTINA O SEZONI Turističke brojke u plusu. Je li sve tako bajno i u stvarnosti?: 'Puno je skuplje nego što sam mislio...'

Unatoč brojnim javnim polemikama, o realnom stanju u hrvatskom turizmu i nagađanjima je li sezona lošija no lani, stigli su službeni rezultati koji to negiraju. U Hrvatskoj je od siječnja do kraja srpnja prema podacima sustava eVisitor ostvareno više od 11 i pol milijuna dolazaka, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine rast od 10 posto. Samo u proteklom mjesecu zabilježeno je 4,8 milijuna dolazaka što je porast od 3 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Je li ipak baš sve blistavo kako zvuči na prvu provjerila je reporterka RTL-a Danas Maja Brkljača