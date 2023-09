Turistički biser, a na njemu - fekalije. Je li kriv hotel ili netko potpuno drugi? Gosti razoračani

Istjecala je tekućina s fekalijama iz cijevi hotelskog kompleksa u Osibovoj i izlijevala se u moru. I to u blizini plaže koju koriste gosti hotela, ali su i neki mještani osjetili smrad.

Tea Tomaš iz Milne nam kaže: "Tu problematiku je meni susjed spominjao prije tri godine za fekalije. Ali ja sam rekla nema šanse da će pilat granu na kojoj sjede. Kako će ispuštati fekalije kad su im gosti tu. Međutim izgleda da je istina, ne izgleda nego je potvrđena."

A gost u Osibovoj, Jure Armanda nakon svega napušta apartman gdje je bio kod prijatelja: "Nažalost sam čuo i odlučio prekinuti ljetovanje. I to je za mene jedna loša stvar."

Na teren je izašla vodopravna inspekcija i vodovod Brač. Uzorke tekućine koja je istjecala iz hotela poslali su na analizu.

Rukovoditelj Tehničke službe u Vodovodu Brač, Joško Pocrnjić potvrđuje nam da je riječ o tekućini s fekalijama: "Iz rezultata je jasno da je to fekalna voda. I onda smo temeljem pravilnika poslali dopis resortu da to odmah sanira ili ćemo ih isključiti iz vodovodne mreže."

Ponovnim izlaskom na teren utvrdili su da je cijev sada zatvorena.

Iz hotela su nam odgovorili da nikad ne bi ugrozili svoje poslovanje. Čim su čuli za moguće onečišćenje, zaustavili su istjecanje tekućine za koju tvrde da je bazenska i tehnička voda.

"Pozvali smo i tvrtku Cian d.o.o. da obavi nadzor kako tla i plaže, tako i cijele uvale i nisu ustanovljena nikakva onečišćenja, no nećemo se zaustaviti na tome. Tražit ćemo uzorkovanje mora", kažu iz hotela.

Iz Zavoda za javno zdravstvo redovito ispituju kvalitetu moru, ali ne na toj lokaciji nego u samoj Milini. Voditeljica Odsjeka za ispitivanje mora u NZJZ Split, Tatjana Puljak, potvrđuje da nitko nije zatražio analizu kakvoće mora na toj lokaciji: "Kakvoću mora na bilo kakav drugi zahtjev osim redovitog ispitivanja u okviru nacionalnog okvira kakvoće moram, mi nismo imali. Naravno ukoliko to netko zatraži I bude potrebni mi ćemo to odraditi."

Dok mještani pričaju o kožnim oboljenja, nadležni nemaju takve informacije. Tea Tomaš kaže: "Moj suprug je imao neki osip. Češkalo ga, ali ako kraju ništa. Na kraj pameti nam nije bilo."

Dok načelnik Općine Milna Frane Lozić nema nikakve informacije o tome: "Nitko se meni nije obratio, ja sam pokušao doći do određenih ljudi jer me to interesira. To je jedna ozbiljna stvar. Nije vam svejedno da se netko razboli tamo. Ja se tamo kupam, svi se tamo na stotine, na tisuće na kraju krajeve kupa."

Hotelski kolektor će se morati mijenjati ili popravljati. A Joško Pocrnjić iz Vodova Brač objašnjava: "Do iduće sezone oni bi trebali ishoditi novu vodopravnu dozvolu koja će potvrditi da je sve u dobrom stanju i nastaviti s radom. -Ako ne? Ako ne, onda ne mogu."

Neobično je kako još nije ispitana kakvoća mora na toj lokaciji, a sam načelnik kaže za ugled Milne najvažnije je čisto i bistro more.