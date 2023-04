Turudić: 'Suci su označeni kao mete, crtaju se na njihovim glavama i prsima'

Nakon što je na Uskrs u središtu Osijeka zapaljen automobil u vlasništvu sutkinje osječkog Županijskog suda Vlaste Šimenić Kovač te nakon što je u tramvaju verbalno napadnut sudac Mario Kovač, naša reporterka Ivana Ivanda Rožić o svemu je razgovarala s Ivanom Turudićem, sucem Visokog kaznenog suda.

Na pitanje, što bi on napravio da se probudio i vidio da mu je zapaljen automobil, kaže: "Sigurno se ne bih dobro osjećao".

Odgovara, koja bi bila njegova prva rekacija.

"Obavijestio bih nadležne i pokušao bih domisliti tko je spreman to učiniti. Uvijek je širok krug osoba spreman to učiniti, pogotovo u današnjoj situaciji u kojoj je Hrvatska i u kojoj niz javnih osoba zaziva takva događanja te se stvara atmosferu da to bude sasvim moguće, čak prihvatljivo. Čitao sam objave po društvneim mrežama - najveći je problem otkuda sutkinji automobil, a nije problem što je ugrožena država. Jer ako su ugroženi sudac i policajac, onda je ugrožena i država", kaže Turudić.

S obzirom na to da je i sam sudio u brojnim značajnim i medijski eksponiranim slučajevima, kao što su predmeti Hrvoja Petrača i Ive Sanadera, kaže da je i sam primao prijednje.

"Dobivao sam prijetnje više puta, imao sam policijsku zaštitu, ne na svoju inicijativu, nego odlukom policije. Najteže je bilo s djecom. Prvo put sam imao zaštitu kad su djeca imala 11 i 13 godina, pred ubertetom su bili i to im je jako teško padalo. Nisu mogli shvatiti zašto zaštita i policija", rekao je.

Otkrio je detalje kako je to živjeti pod zaštitom policije: "Dijeliš apsolutno sve, postao sam prijatelj s puno njih,a prvu zaštitu sam imao prije 16-17 godina. Danas te ljude sretnem i to su lijepa iskustva po pitanju međuljudskih odnosa."

Kaže da se s ovim slučajevima napada na suce prešla granica i da je to refleks što se događa u zadnje vrijeme.

"Suci su označeni kao mete, na njihovim glavama i prsima se crtaju mete. Puno osoba iz javnog političkog života doprinosi stvaranju takve atmosfere. Prije tjedan ili predsjednik države na prostački i vulgaran način okomio se na suce Vrhovnog suda jer je bio nezadovoljan presudom protiv njegovog prijatelja. Bio je potpuno pristran i trebao se suzdržti od komentara zato što ga nitko neće ozbiljno shvatiti. Danas šuti, primio je udrugu Franak i opet se okomio na suce Vrhovnog suda. Sve to stvara atmosferu da je to moguće u društvu", rekao je Turudić.

Dodao je i da bi u medijima veće pažnje bilo da se zapalio automobil nekom kotroverznom poduzetniku. nogometnom menadžeru ili zvijezdi u usponu. "To je tragično. Jedine reakcije su bile predsjednika Vlade i Vrhovnog suda. Svima na dušu", poručio je.

Za sudački posao kaže da je lijep, ali da to nije posao nego poziv, da ima i dobre i loše strane te da "ne treba plakati i kukati".