ŠOKANTNI PODATCI U 24 sata na Učki palo jednako kiše kao i u najkišovitijem srpnju u povijesti mjerenja u Rijeci

U prekrasnoj uvali more je nakon oluje smeđe. Uvala je poznata po tome da ima puno izvora slatke vode i skrivene sanduke sa stotinama boca vina, koji se vade jednom godišnje, a onda se novo vino polaže u more. Upravo se to vađenje sanduka trebalo dogoditi danas tijekom jutra, a potom kušanje vina, ali nije jer je more premutno. Povećan je i broj vatrogasnih intervencija, a količina padalina, u usporedbi s istim razdobljem prošlih godina, puno je veća.