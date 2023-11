Iza nas su puna četiri mjeseca od novog zakona - i tri blagdana kada su vrata trgovina i pekarnica ostala zatvorena.

"Zašto bi bila hića i sve je užurbano, pa nek se ljudi nauče nešto i poštivati", rekla je Zlata iz Zagreba.

"Ja dok sam bila mlađa radilo se subotu do podne, popodne je bilo slobodno. Nedjelju ne treba raditi", rekla je Ana iz Zagreba.

No neki, osim dopuštenih iznimki, ipak su na blagdane radili. Pa je dijelu njih na vrata, uz kupce - pokucala i inspekcija.

Tako je od stupanja na snagu Zakona 1. srpnja inspekcija državnog inspektorata provela 929 kontrola rada prodajnih objekata vezano uz radno vrijeme, isticanje radnog vremena i zabranu rada blagdanima, a utvrđena je 51 povreda odredbi.

Na jučerašnji blagdan Svi svetih tržišna je inspekcija provela 328 kontrola prodajnih objekata - a utvrđeno 9 povreda odredbi o neradnim blagdanima.

"Mi smo odmah upozoravali da će zakon izazvati nered na tržištu što se i dogodilo tako što su lokalne samouprave donosile neke svoje uredbe o sajmenim danima, pa pretpostavljam da je to unijelo jedan nered na tržište, pa je tu pretpostavljam bilo i nekih prekršaja", rekao je Mirko Budimir, predstavnik malih trgovaca u HUP-u.

Trgovcima se izdaju prekršajni nalozi ili se podnose optužni prijedlozi nadležnim sudovima.

"Ja bih komentirala da se tu radi o malom broju nepravilnosti što pokazuje to da trgovci poštuju zakone RH bez obzira što se s njima ne slažu!", rekla je Dorotea Jurčić, članica pravnog tima udruge Glas poduzetnika.

Propisane kazne za pravne osobe su od 660 do više od 39 tisuća eura - za odgovorne osobe unutar pravnih osoba kazne su od 530 do više od 9000 eura, i za obrtnike kazna od 530 do više od 13 tisuća eura.

"Ja bih sugerirala trgovcima kojima se ovo dogodi da ako zaprimi obavijest o podizanju optužnog prijedloga ili prekšajni nalog da angažira branitelja. Ono što bih pozdravila je napor Vlade koji je dozvolio cvjećarnama da rade za blagdan Svih sveti", poručila je Jurčić.

Nekima su sajmeni dani možda unijeli zabunu, a neki ovisno o dnevnom prometu - možda svjesno i sami ušli u rizik i otvorili svoja vrata na dane kada im to država ne dopušta.