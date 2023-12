Naša reporterka Ana Mlinarić i snimate Ivana Borojević prate uživo prosvjede u Beogradu.

Ana Mlinarić večeras se uživo javila iz Beograda gdje u petak najavljuju masovnu blokadu. Trenutno prosvjeduju tri grupe, jedna od njih su studenti, drugu čini oporba.

Jedan od predstavniks studentskih prosvjednika je Ivan koji u razgovoru s Anom Mlinarić kaže da ne prosvjeduju samo studenti, nego i svi mladi ljudi koji žele promjene. Potvrdio je da planiraju 24-satnu blokadu, ali nije mogao dati detalje zbog sigurnosti same akcije i sigurnosti prosvjednika. "Ali ono što je sigurno je da ostajemo pri svom jednom zahtjevu - to je otvaranje birakih popisa, odnosno pristup izbornoj komisiji koja bi bila formirana kako bi pregledala izborne popise i utvrdila nepravilnosti koje smo primijetili tijekom izbornog procesa. A to su bili i bugarski vodovi i kupovina glasova, primoravnje ljudi da glasaju, izborni turizam koji je bio problem, ne samo s biračima iz inozemstva i iz drugih država u okolici, već i s biračima unutrašnjosti zemlje", rekao je Ivan.

Na pitanje jesu li primijetili da su stanovnike jednih gradova prebacivali u druge radi glasovanja, odgovorio je da jesu.

"I to ne samo u Beograd, već i u druga mjesta. Bilo je situacija da se iz Smedereva netko prebaci na glasovanje u Beograd, ali iz Niša u kojem nisu bili izbori, u druge gradove, kao Kragujevac. Postoje jasni dokazi, posebno kod 'Crte' koja je objavila izvješća svojih promatrača da je postojao ogroman broj nepravilnosti koje su utvrđene. Negdje se spominje od 80.000 do 200.000 birača koje je iseljeno za potrebe ovih izbora", naveo je Ivan.

Kaže, mladi imaju dosta zamjerki prema oporbi, da traže da se puste ljudi koji su uhapšeni, odnosno uhapšeni studenti. "Trebalo bi poslati zahtjev za informacije od javnog značaja - da se traži navod koji su sve ljudi uhićeni i što se s njima dešava, što im prijet. Na kraju smo shvatili da im prijeti od pet do 15 godina zatvora, a sada na 30 dana pritvora do utvrđivanja cijele okolnosti", naveo je.

Neki studenti danas su rekli da misle da u ovim šetnjama ništa se ne postiže i da treba radikalizirati kacije. Ivan je komentirao i to: "Radikalizacija ne mora biti nužno to što sam prizvuk radikalizacije nosi. Radikalizacija ne znači da netko treba sad odmah da se sukobljava s policijom ili nešto slično. Radikalizacija mogu biti akcije kao što smo napravili danas, već isprobane tehnike kroz desetke godina - tu je blokada npr. Ministarstva tako da im se zatvore linije, da ih se zatrpaju mailovi, da se pisarnica zatrpa zahtjevima. Jer kad tad, sve će to morati da se pregleda, a ostat će trag da smo mi to tražili i da je netko u ovoj situaciji bio na pravoj strani. S druge strane, stvarno očekujem to da će se naši zahtjevi i pri kojima jasno stojimo da se birački popis otvori i da se Komisiji dade na uvid, morati biti ostvaren i da ćemo u toj u toj borbi pobijediti", naveo je Ivan.

Za subotu je najavljen veliki prosvjed jer bi samo rekla da od sedmero oporbenih zastupnika koji štrajkaju glađu ostalo ih je još četvoro. Aleksandar Vučić i SNS ponašaju se idalje kao da su u državi baš ništa ne događa.