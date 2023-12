SNJEŽNI KAOS U Češkoj zbog snijega izvanredno stanje, letovi iz Münchena otkazani, crveni meteoalarm sutra i u Hrvatskoj

U Hrvatsku polako nadire najavljena promjena vremena. Državni hidro-meteorološki zavod izdao je za nedjelju crveni meteoalarm za područje Kvarnera i Velebitskog kanala zbog izrazito opasnog vremena i mogućih udara vjetra od 150 kilometara na sat, dok je trenutno narančasto upozorenje za 6 regija od Istre do južne Dalmacije. Inače, zbog obilne kiše pojedina mjesta ogulinskog kraja su odsječena i do njih se može samo šumskim putevima, a prema večeri će kiša u unutrašnjosti prelaziti u snijeg, pa se osim naglog zahladnjenja, očekuje deblji snježni pokrivač. A nježno je nevrijeme već zahvatilo dio Europe, posebno jug Njemačke. Zbog obilnog snijega do sutra ujutro su otkazani letovi u minhenskoj zračnoj luci što je poremetilo zračni promet i u ostalim lukama. Problemi su i u željezničkom prometu posebno oko Münchena. U mnogim se gradovima bilježe i brojne prometne nesreće, a otkazane su i nogometne utakmice. U Češkoj je pak zbog snijega proglašeno izvanredno stanje. Najteže je pogođen južni dio zemlje. Ponegdje dolazi do nestanka struje, a zbog snježnih nanosa od čak jednog metra stao je željeznički promet. Vatrogasci su u Češkoj u 24 sata intervenirali u više od 200 prometnih nesreća. To je gotovo četiri puta više od uobičajenog dnevnog prosjeka.