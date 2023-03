Pogled od milijun dolara, a kako je krenulo, i mjesto za vječni počinak papreno skupo. Od lipnja, cijena grobnog mjesta na novom dubrovačkom groblju Dubac koje je još uvijek u izgradnji - ide čak 20 posto gore!

"Cijena ovisi o grobnom mjestu. Imate cijenu od 36 tisuća 225 kuna bez PDV-a pa do 70 tisuća kuna bez PDV-a", ističe Đuro Lonza, direktor groblja Dubac u Dubrovniku.

Kažu cijene se nisu mijenjale 14 godina stoga je ovo bilo neizbježno. No, ljutitim Dubrovčanima to i nije neka utjeha.

"To je stvarno tragedija, ne mogu vjerovat!", kazao je Nikola Nikić.

"Veliki trošak s obzirom na cijene koje se kreću u Dubrovniku", rekla je Nevenka Đilić.

"Pa to je preskupo za to, to se napuhalo! Razumijete!", istaknuo je Mato Mijić.

Šire područje Dubrovnika nema dovoljno grobnica za sve zainteresirane, a jedino se umrijeti mora. Raste cijena hrane, pića, stanova pa što ne bi i grobnica?

Prije nekoliko godina, vlasnik jedne grobnice ovdje na Boninovu svoju je prodavao za 62 tisuće eura odnosno 460 tisuća kuna.

Baš zato, spas i vječni mir brojni stanovnici juga vide u novom groblju Dubac! Za početak u funkciji će biti 1680 grobnih mjesta od njih 3500 ukupno.

"Imamo 285 na muslimanskom, 145 na pravoslavnom, 45 na bez obilježlja i ostatak se odnosi na katoličko groblje", istaknuo je Lozna.

"Što se tiče rokova, očekujemo da će izvođač odraditi svoje i da će sve biti gotovo do kraja godine", rekla je Marijana Aksić - Vitković, glasnogovornica grada Dubrovnika.

Za razliku od Dubrovnika, Split i Zagreb nisu mijenjali cijene grobnih mjesta i kako kažu - takvo nešto nemaju ni u planu. Na jugu definitivno - i umrijeti postaje preskupo!