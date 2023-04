'U gradu je 47.000 Hrvata, skoro duplo više nego prije 10 godina. No, s jednom plaćom nemoguće je opstati'

Reporter RTL-a Danas Goran Latković razgovarao je s hrvatskim konzulom u Münchenu Vladimirom Duvnjakom

München je, rekli ste u šali, drugi glavni grad Hrvata. Raste li i dalje broj Hrvata koji sele ovdje u München?

U Münchenu je 2013. godine bilo 25 tisuća Hrvata. Sad trenutno imamo 47 tisuća, a 8 tisuća imamo koji imaju dvojno državljanstvo.

Očekujete li da će taj broj stagnirati ili će u budućnosti rasti?

Mislim da će ljudi biti sada malo oprezniji. Ova situacija u zadskoro duplonje vrijeme, i energetska kriza i inflacija i povećanje troškova života daje ljudima da malo razmisle, da vide da to nije kako je nekad bilo.

Koliko košta život sad u Münchenu za četveročlanu obitelj?

Jedna prosječna plaća je od 2300 do 2500 eura. Stan vam je samo od 800 do 1500 eura za četveročlanu obitelj. A kako su troškovi života porasli gotovo duplo, povećanje režija, ako radi samo jedna osoba u obitelji to je teško, nemoguće za opstati.

Nije ni Nijemcima lako. Postoji li možda rizik da će oni zbog inflacije i skupoće reći da možda ipak neće na godišnje odmore? Možda se tu Hrvatska nađe u problemu jer znamo da hrvatski turizam najviše računa na njemačke turiste?

Možda će biti takva situacija ali ne ovdje u Bavarskoj. Bavarci su nama vjerni, i dalje će dolaziti u Hrvatsku ako znamo da svaku drugi turist koji dolaze iz Njemačke dolazi iz Bavarske. Oni se neće odreći Hrvatske. I sada još ulaskom u Schengen, euro je ista valuta. Definitivno ćemo imati vjerne Bavarce i dalje na našem Jadranu

Za sutra je najavljen generalni štrajk u Njemačkoj. Hoće li Njemačka u potpunosti stati?

Vrlo vjerojatno da, ako ne dođe do dogovora. A ako ne dođe do dogovora za 3 dana će se štrajk ponoviti. Povećanje plaća traži 3 i pol milijuna ljudi, a to je pokazatelj i našima da nije ovdje tako jednostavno živjeti i opstati.