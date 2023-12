PRIBLIŽAVAJU SE LJUDIMA U Japanu sve češći napadi medvjeda, a ni Hrvatskoj nisu strani: 'Trči na tebe i vidiš da si mu ti cilj'

Slatki i razigrani, ali i vrlo opasni. Od Japana do Italije sve je više napada medvjeda na ljude. Zbog klimatskih promjena medvjedi sve rjeđe spavaju zimski san pa su susreti s ljudima sve češći. Jedni se s njima žele fotografirati, drugi ih nahraniti, a kako kaže struka, to je najopasnije. Približavaju se kućama, ulaze u dvorišta i siju strah i paniku. U Japanu sve su opasniji po ljude, neki su došli i do predgrađa Tokija. U malo više od pola godine - 6 osoba smrtno je stradalo, a više od 200 je ozlijeđeno. I u Hrvatskoj se ovo ljeto izvještavalo o muškarcu kojeg je u Gorskom Kotaru medvjed napao dok je šetao psa. Stručnjaci upozoravaju, ako naletite na medvjeda, dobro je biti glasan i koliko god je moguće miran jer to spašava život. Više pogledajte u prilogu reportera RTL-a Danas Borka Brunovića