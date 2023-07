netko je odgovoran U jeku plinske afere i Barbarić i Plenković u Dubrovniku, ali su se mimoišli. Hoće li uz Filipovića na saborski odbor?

Ilija Radić javio se u eter RTL-a Danas gdje je pokušao raspleti plinsku aferu. Čovjek koji već deset dana izbjegava pitanja na koja bi trebao odgovoriti, Fran Barbarić sinoć je uživao na svečanosti otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara. On i premijer, koji ovih dana treba odluČiti o njegovoj odgovornosti, bili su u istoj publici. Iz Vlade kažu da su bili dovoljno daleko da se ne susretnu. Premijer je preskočio i večeru u Umjetničkoj galeriji gdje je Barbarić večerao. Radić govori da je sam pokušao stupiti u kontakt s Barbarićem, ali nije dobio komentar. U svakom slučaju, i on i Filipović su pozvani na Saborski odbor za gospodarstvo u 15 sati, a kako nam je poznato Filipović ce doći, ali hoće li predsjednik uprave HEP-a, to još ne znamo. Sve je pak očitije da će netko snositi političku odgovornosti.