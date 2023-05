U kapelici u Lukavcu netko je otrgnuo i ukrao drvenog Kirsta koji je tu stajao 40 godina. Ostale su samo ruke...

U kapelici je s raspela netko otrgnuo i ukrao drvenu figuru Isusa. Vjernici Lukavca su zgroženi.

Ovaj sablasni prizor već danima podsjeća na vandalski čin kada je s križa ukradeno Isusovo tijelo.

"Incident koji je šokirao Lukavec, okolicu pa mogu reći cijelo Turopolje dogodio se u utorak 16.svibnja oko 22:30 i trajao je punih 20 minuta", kaže Ivan Kos, predsjednik mjesnog odbora Lukavec

A sve to zabilježile su nadzorne kamere s obližnjih objekata. Kako doznajemo, znaju tko je lopov, ali još nije uhvaćen. Osim simboličke ni novčana šteta nije mala.

"Materijalna vrijednost ovog križa je više od dvije tisuće eura. Križ je napravljen od drveta prije više od 40 godina i toliko dugo već stoji na ovom mjestu", dodaje Kos.

Ovo je prvi ovakav incident u malenom naselju koje broji tek nešto više od tisuću stanovnika. Oni su razočarani i ne razumiju koji je motiv ovog čina.

"Ne znam što bi vam na to rekao to je strašno. Ne znam kakva bi to osoba trebala bit da bi to napravila", govori Ivica, stanovnik Lukavca.

"Apsolutno je dno dna tko god da je to napravio. Prvo iz nepoštovanja prema jednoj religiji, a drugo iz nepoštovanja prema hrvatskoj kulturi", kaže Sven.

"Ovo je naše mirno mjesto, nikad nema nikakvih ekscesa. Ovo je čak nešto zastrašujuće. Razumijete - netko tko je spreman tak nekaj napravit nije čak ni vandal, nego bolesnik", priča Marinko.

Lukavcu smo htjeli razgovarati s župnikom. Nakon što smo ga kontaktirali, on se ispričao zbog obaveza u drugoj crkvi, ali je sam čin nazvao žalosnim.

Da misle isto poručuju i iz grada Velike Gorice gdje ovo smatraju napadom na kulturno dobro te nude pomoć.

"Naravno da će grad Velika Gorica pokušati pomoći gdje god i kako god može da se barem sanira na najbolji mogući način, ali sumnjam da ćemo moći vratiti kip, ako bude pronađen, i njegovo izvorno stanje", govori Zdenko Sovina iz Ureda gradonačelnika Grada Velike Gorice.



Sada sve najviše zanima samo jedno i to gdje je Isus. To će, nadaju se, pokazati istraga koja je još uvijek u tijeku.