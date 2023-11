Da bi bager stigao na zagorske brege do gospođe Nade Škvorčec, bila je potreba pomoć vojske koja je izgradila pontonski most preko potoka. Za to su trebale gotovo četiri godine.

"Ovo traje, ali si ne možemo pomoći. Mi smo premali", poručuje ona.

Obnova je zakazala, ali ne i Hrvatska vojska, koja je most izgradila ekspresno. Tim povodom u Zagorje je stigao ministar obrane Ivan Anušić koji je rekao: "Ovaj lansirni most koji je napravljen samo za tri dana naša inženjerska pukovnija je odradila bez problema i pokazala spremnost da pomogne i kada je riječ o obnovi od potresa."

Obitelj Osredečki živi u oštećenoj kući. Dok čekaju izgradnju zamjenske, bit će smješteni u 25 četvornih metara mobilne energetski učinkovite kuće.

"Prvi dojmovi su super, barem budem u miru prespavao i ne budem u strahovima, jer je tamo znalo po noći pucketati, sada koliko toliko privremeno bude dobro", rekao nam je Marino Osrdečki iz Putkovca.

S tim se slaže i njegova majka Ruža, koja je ovako opisala svoje dojmove: "Uzbuđena sami sretna da se to krenulo i da smo dobili privremeni smještaj. ova se ruši i tu će delati novu na ovom mjestu."

Nova kuća je sto posto domaća i zagorska. Prva je od 140, koliko će ih biti postavljeno na potresom pogođenom području.

"Brzina je glavna prednost, praktičku u jednom danu je u potpunosti završena", kaže vlasnik građevinske tvrtke koja proizvodi montažne kuće Dražen Herak.

U potpunosti će obnova ovim tempom biti završena - za 100 godina jer od zagrebačkog potresa do danas u Krapinsko-zagorskoj županiji je izgrađena jedna kuća. 10 je u realizaciji, a još ni sve nisu srušene. Ostalo ih je osam. Pitali smo ministra Branka Bačića jesu li oni nas zaista četiri godine nakon potresa pozvali na rušenje objekta na što je odgovorio: "Da, da."

Tempom obnove nije zadovoljan ni župan Željko Kolar. "Tako da ja očekujem i tražim, apeliram i molim da srušimo ovih ostatak kuća u prvoj polovici iduće godine i da pripremimo dokumentaciju počnemo graditi kuće", kaže župan.

U ovoj županiji treba ih biti izgrađeno 24. Među njima i ona obitelji Osredečki, koja će gradnju svoje kuće barem promatrati iz toplog privremenog doma.