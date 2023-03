donosimo detalje akcije U nedjelju se uklanja mina iz mora. Evakuirat će se građani iz 15 ulica u centru Rijeke: 'Akcija je vrlo zaht...

Iz riječke luke u nedjelju će se uklanjati pa neutralizirati mina zaostala iz Drugog svjetskog rata koja je nedavno otkrivena. Područje luke podijelit će se na crvenu i žutu zonu, a zbog sigurnosti evakuirat će se građane iz 15 ulica koje su u neposrednoj blizini potencijalne opasnosti. Sve starta u subotu u 22 sata navečer, a trajat će, planira se, do nedjelje kasno poslijepodne. Bit će zatvoreni gospodarski subjekti, tržnica te blokiran kompletan promet. Reporterka RTL-a Danas Maja Brkljača kaže da jedino što može pomrsiti račune cijeloj operaciji je, ne kiša, već bura. U tom slučaju prolongirat će se na nedjelju iza. Kazala je da nikada u zadnjih 30-ak godina nije ovoliko službi ujedinilo da bi riješilo jedan problem. Čovjek koji zna svaki detalj i drži sve konce u rukama je Hinko Mance, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Rijeke. " Uže područje će biti podijeljeno na crvenu i na žutu zonu.Iz Crvene zone će se evakuirati svi stanovnici što znači da nikoga ne smije biti niti u stambenim objektima niti na otvorenom prostoru. To je najuže središte grada Rijeke, a žuta zona je definirana malo širene područje i tamo neće biti kretanja na otvorenom prostoru U subotu navečer u 22 sata kreće evakuacija. Znači zatvara se centar grada. Svi građani koji žive u centru će napustiti svoje stanove i pozivamo građane koji se mogu organizirati da se snađu kod rodbine i prijatelja u okolici a za ostale će biti organiziran smještaj u dvorani mladosti. U nedjelju ujutro u 6 sati mora biti sve čisto tako da što ranije krenemo i što ranije završimo ovu zahtjevnu operaciju", kazao je Mance Prekida se kompletni promet, cestovni,željeznički, pomorski i zračni promet u gradu. Premješta se autobusni kolodvor. Na pitanje koliko je opasna ova akcija kazao je da je jako zahtjevna. Mina se izmješta iz riječkog akvatorija na otvoreno more i cijeli riječki zaljev će biti zatvoren za promet. Istaknuo je da sve službe sudjeluju, od vatrogasaca, policije, Hitne, Crvenog križa, Civilne zaštite, komunalna društva. lučka kapetanija i ostalih službi na moru.