EVO IZRAČUNA U novu godinu s većim plaćama! Svi! Koliko? Ovisi gdje živite: 'To je neka predizborna šminka'

Nova godina i nove plaće - više, i to svima, ali koliko veće e to ovisi gdje živite. Jer to je pitanje Vlada prepustila odlukama gradova i općina. Rijetki su oni koji su najavili smanjivanje poreza na dohodak i time dodatno rasteretili primanja. Marko Šiklić je izračunao tko ima razloga za veselje, a tko baš i ne. Više pogledajte u prilogu