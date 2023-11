Hripavac se širi, a razlog je sve manje cijepljenih.

Pedijatar iz Kaštela Ante Omazić koji već 17 godina radi u primarnoj pedijatrijskoj službi priznaje da je zabrinut.

"U tih 17 godina ja se sjećam jednog ili dva slučaja do ove godine. A već sad od negdje 1.kolovoza imam šest ili sedam dokazanih, PCR potvrđenih slučajeva. Koliko je onih koje nismo dokazali ili koji su prošli ispod radara prošli, sigurno je taj broj znatno veći", kazao je.

Jedina prevencija je cjepivo, ali njegova zaštita pada kod tinejdžera i odraslih, koji nemaju teške simptome a šire zarazu.

Zabrinuta je i Katarina Filipić iz Splita.

"Naravno da nas brine, dijete je još u jaslicama, ali uredno smo se cijepili što radi djeteta što radi te mogućnosti izloženosti samom hripavcu u jaslicama I vrtiću", kazala je za RTL Danas.

"Ne pratim ništa , djeca su uredno cijepljena tako da nismo zabrinuti kao roditelji ni općenito", kazala nam je Marija Tomasovic Požgaj

U Hrvatskoj je registrirano 414 slučajeva zaraze, a iz Zavoda za javno zdravstvo potvrđuju kako je 70% testova pozitivno.

"Ovi naši drive in punktovi za COVID postali su praktički postaju sve više drive in za hripavac. Evo jučer prekjučer je bilo sve više ljudi. Nažalost događa se će što je struka upozoravala, smanjenje cijepnog obuhvata rezultirat će I to se sad događa epidemijama ovih stanja koje smo mislili da so potencijalno reducirali. Hripavca je sve više", poručio je Tomislav Benjak, pomoćnik ravnatelj za kvalitetu u HZJZ-u.

Posebno su ugrožena novorođenčad do 2 mjeseca koja se protiv hripavca ne mogu cijepiti.

"Mi sad imamo preporuku I to vrlo važnu za cijepljenje trudnica. Dakle to dijete koje se rodi je najizloženije I s najvećim rizikom. Kad dobiju bolest ona je obično najteže. Što je dijete mlađe bolest je teža", poručio je pedijatar Omazić.

Iako u početku izgleda kao prehlada, kasnije dolazi do teškog kašlja. Liječnici se boje da gube borbu s ovom zarazom, pa još jednom apeliraju - cijepite djecu.