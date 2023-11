U Škabrnju ove godine stiglo 25.000 ljudi: Sjećanje na jesen 1991. i danas je prestrašno i preteško

Korak po korak Škabrnjom se kretala Kolona sjećanja duža nego ikada. Škabrnji su se došli pokloniti iz svih krajeva Hrvatske.

"Mislim da je to izuzetno važno. U Škabrnji sam treći put. U Vukovaru sam bila četiri, pet puta", kaže Božena Grgić iz Splita, a Mućanka Rajka Vulić dodaje:

"Došla sam uveličat ne znam bi li rekla slavlje ili tugu, poklonit se našim braniteljima"

Branitelji iz različitih postrojbi došli su u društvu prijatelja i obitelji. Sjećanje na poznu jesen 1991. za mnoge je veterane i danas teško.

"Probudili su me, vele mi - pala je Škabrnja. A ja sam bio ionako sav u tuzi jer moje selo - rodom sam iz Like, Plitvičkih jezera, selo Vaganac – ono je palo prije toga i nisam zna di mi je ćaća, je li živ il nije. Tako da me pogodilo dvaput", sjeća se, gotovo uz suze, Tomislav Čančar iz zadarske Udruge specijalne policije Poskoci, a njegov kolega Ante Vuletić iz splitske Specijalne jedinice policije BAT zaključuje:

" Teško je to sve opisat, pogotovo nama sudionicima. I nekad, ne samo nekad, nego dosta puta ne znamo od emocija reć šta trebamo reć", ističe Vuletić.

Predstavnici SDSS-a su odustali od dolaska nakon peticije više od 400 mještana koji su protiv politizacije Dana sjećanja.

"Svatko tko je normalan, razuman, mora shvaćati da je ovdje dana iznimna žrtva i da ima ljudi koji su emocionalno iznimno pogođeni. I upravo zbog njih, zbog svih žrtava, kao što odemo na groblje zapaliti svijeću, odati počast, tako i ovdje to moramo napraviti u miru i dostojanstvu" poručuje Šime Erlić, ministar regionalnog razvoja i fondova EU.

"Žrtve i ljudi koji su ovdje izgubili živote ne daju nam za pravo da se na današnji dan bavimo politikom", kaže Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture te dodaje:

"U mržnji ne treba živjeti, ali ovakve stvari se ne smiju zaboravljati, nego se prenašati na sljedeće generacije s nadom da se više nikad ne ponove"

Slažu se s time i u Zajednici udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata iz koje pozdravljaju komemoraciju bez iti jednog govora.

"Prije su se okupljali mnogi političari na binama i držali govore. Mi smo bili uvijek protiv takvih obilježavanja i upravo smo zato i sretni što stvarno svatko onaj tko dođe u Škabrnju i Vukovar treba u miru i tišini misliti na žrtve, misliti na Domovinski rat, na stradavanje, obiteljima dati potporu i ovako treba biti uvijek", naglašava Ljubica Krcić, dopredsjednica Zajednice udruga stradalnika Domovinskog rata

Kraj rata u Škabrnji nije dočekalo sveukupno 86 mještana.