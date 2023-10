Više od pet žlica šećera u prosjeku je u jednoj limenci energetskog pića. Pitali smo učenike koji ne piju energetska pića, ali znaju za problem, što misle o tim pićima.

Tonka Vereš ide u 7. razred Osnovne škole Sesvete i kaže nam: "Ja ne pijem, ali učenici moje generacije znaju piti, one iz američkih dućana..."

Iva Kasalo je njezina kolegica i dodaje: "Znam samo da ima puno šećera i da je nezdravo."

U Osnovnoj školi Kaštanjer u Puli primijetili su neobično ponašanje učenika.

Ravnateljica Osnovne škole Kaštanjer u Puli Nada Crnković otkriva detalje: "Primijetili smo da donose energetskih pića u školu, pomno smo pratili da ih konzumiraju i da to djeluje na njihovo ponašanje. Sakriju ih u torbi."

U kućnom redu, uz mobitele, zabranili su i energetska pića. Koliko ih učenici često konzumiraju, govori i posljednje HBSC istraživanje. Podaci za prošlu godinu kažu da među 11-godišnjacima svaki dan 6 posto učenika konzumira energetska pića i 2,3 posto učenica. Među onim starijima pije ih više od 6 posto učenika i 4 posto učenica, a mogu biti itekako opasna.

Ivana Pavić Šimetin, voditeljica Službe za školsku medicinu HZJZ-a, upozorava: "Takva pića mogu uzrokovati teške zdravstvene probleme koji mogu bit i smrtonosni, to su i teški epileptični napadi, a može se raditi i o ishemiji srca, odnosno srčanom udaru."

Zato je u tijeku kampanja "Energetska pića nisu za mlada bića". Pavić Šimetin navodi: "Takva pića ne bi trebalo imati doma, ne bi smjela biti na raspolaganju djeci i ne bih roditelji s djecom trebali kupovati. Ono što znam za djecu i mlade da je za njih važna cijena, oni nemaju puno novaca, oni najčešće imaju samo džeparac."

Prava pomama nastala je za američkim energetskim pićem koje u sebi ima kofein kao i dvije šalice kave, ali i za njegovom višestruko skupljom verzijom bez kofeina. Zbog cijene od 12 eura u nekim školama učenici drugima prodaju "gutljaj" za 50 centi.

Nikola Barun učenik je 6. razreda Osnovne škole Sesvete i govori nam: "Ja se bavim sportom, trener i učiteljica mi stalno govore da se ne smije piti i da nije zdravo."

David Šimenc je sedmaš iste škole i kaže: "Puno ih iz mog razreda to kupuje, kao i oni iz viših razreda pa sve do srednje škole." U Osnovnoj školi u Puli kažu da učenici sada piju puno više vode i prirodnih sokova te da nikoga nisu uhvatili u školi da piju ta energetska pića. Postoje i sankcije. Ravnateljica Crnković kaže: "Ide se od pedagoške mjere opomene, do znak upozorenja pa do pedagoške mjera korektivne prirode. Upućuje se roditelje i djecu da poprave svoja ponašanja. Ako dođe do opetovanog, tada idemo na višu pedagošku mjeru."

Zabrinjava i činjenica da je svaki deseti 11-godišnjak probao energetsko piće s alkoholom. Španjolci su zabranili prodaju maloljetnicima.

A što će Hrvati?

Ivana Pavić Šimetin kaže: "Što se zabrane tiče tu je uvijek pitanje Zakonske regulative. Rijetke su zemlje koje su to uspjele zakonom riješiti i zabraniti za maloljetnike."

Iz Ministarstva zdravstva odgovorili su na naš upit da Radna skupina izrađuje nacrt zakona kojim će se utvrditi mjere za ograničavanje dostupnosti energetskih pića maloljetnicima radi zaštite njihova zdravlja.