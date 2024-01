Pozlilo mu je, a u školskom WC-u pronašao ga je domar. Maloljetni učenik konzumirao je električnu cigaretu s THC-om i drugim supstancama.

"Tijekom istraživanja utvrdili smo da je tu cigaretu dobio od drugog maloljetnika iz Vukovara. Dalje smo utvrdili da su i dvojica 18-godišnjaka iz Vukovara sudjelovali u počinjenju tog djela“, poručio je Dragoslav Živković, glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske.

Sve se dogodilo u vukovarskoj Tehničkoj školi zadnji tjedan nastave, prije početka praznika.

"Od jednog 18-godišnjaka smo oduzeli 107 grama hašiša i preko 40 grama marihuane, a od drugog 3,5 mililitara te supstance iz električne cigarete“, poručio je Dragoslav Živković, glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske.

Protiv trojice mladića podnesena je kaznena prijava. Stručnjaci upozoravaju - ovakvi slučajevi mogu biti itekako opasni. Posljedice za mentalno i fizičko zdravlje mogu biti dugoročne.

"Električne cigarete izgledaju bezazleno, ali tekućina koja sadrži THC, kada mlada osoba udahne taj aerosol može doći do ozljede pluća. Mladi od 15 ili 16 godina eksperimentiraju mogu biti u atmosferi straha, hoće li ih netko vidjeti, mogu osjećati tjeskobu, može doći do napadaja panike i ako to sve uzmete u obzir to može biti jako opasno", rekao je Ivan Ćelić, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče.

Uporaba e-cigareta među mladima raste, 44 posto 15-godišnjaka u Hrvatskoj koristilo ju je barem jednom.

"Istraživanje je pokazalo da 70 posto mladih bez problema nabavi te proizvode. Opasno je što se te tekućine mogu miješati i što je u njima teško je kontrolirati, to se može proizvesti u garaži kod kuće“, rekla je Dijana Mayer, voditeljica Odjela za praćenje zdravlja školske djece i mladih HZJZ-a.

Prije manje od mjesec dana učenici u varaždinskoj školi drogu su konzumirali na satu. Da je mladima sve dostupnija, pokazuju i policijski podaci. Za neovlaštenu proizvodnju, promet i omogućavanje trošenje droga u 11. mjeseci prošle godine bilo je prijavljeno 66 maloljetnika. Dvostruko više nego u 2022. kada ih je prijavljeno 33.

"12, 13, 14 godina je nekakva početna dob za konzumaciju marihuane, nakon toga na zabavama prvi susreti s različitim dizalicama, stimulansima. Velika većina će na tome ostati, manji dio će otići do opijata, heroina, najtežih droga“, rekao je Ivan Ćelić, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče.

Upozorava dob mladih koji konzumiraju psihoaktivne droge, u Hrvatskoj, kao i u Europi, sve je niža.