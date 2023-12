SAMO SOCIJALNIM SLUČAJEVIMA U Splitu božićnica odabranim umirovljenicima: 'Ovim je Puljak pokazao da je najgori gradonačelnik u povijesti'

Najveće božićnice za umirovljenike - dobit će Splićani. Hvali se tako splitska vlast. No to se odnosi na onu grupu umirovljenika koji spadaju u kategoriju socijalnih slučajeva. Postavlja se pitanje što je sa ostalima. Iznos od 292 eura i ni centa više je cifra koja ove godine splitske umirovljenike dijeli u dvije kategorije. One koji će dobiti božićnice i one koji, neće. "Ovo je najveći proračun, a zapravo najneosjetljiviji proračun za socijalno ugrožene i za umirovljenike. Ovim je gradonačelnik pokazao da je u biti najgori gradonačelnik u povijesti grada Splita”, rekao je HDZ-ov Tomislav Šuta.Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 01. listopada ove godine, Split broji više od 86 tisuća umirovljenika. Koliko njih će dobiti najveće božićnice u državi pogledajte u prilogu reportera RTL-a Danas Rade Županovića