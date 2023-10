Splitska djeca s Mejaša i Kile od danas imaju gradsku knjižnicu. Otvaranje prvog kulturnog sadržaja u najnovijem dijelu grada ipak nije prošlo bez problema. Iako gradski kotar dijeli prostor s knjižnicom, izostala je potpora predsjednika i njegovih kolega iz Vijeća. Odbili su doći na otvaranje jer protokol nije pozvao svećenika. Iz knjižnice su poručili da to nije njihov običaj, a podršku su dobili su i od gradske vlasti.

"Ja mislim da je ovo jedna sekularna institucija u kojoj je protokol otvaranja takav da ga otvaraju institucije koje su za to zadužene bile za to da se to napravi i koje su to financirale i u konačnici je to nešto za sve građane ovog grada", rekao je Ivica Puljak, splitski gradonačelnik.

"Ovo je prvi put da je ovakav kulturni sadržaj otvoren u gradskog kotaru Mejaši. Mislim da knjižnica sama određuje svoj način radili to su opet dvije različite teme. Znači blagoslov župnika od tri minute sukladno tradiciji i program rada knjižnice su potpuno odvojene stvari", poručio je Toni Piplica, predsjednik gradskog kotara Mejaši.