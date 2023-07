JOE BAŠIĆ U Splitu se radi punom parom, 3.000 ljudi pripremaju pozornicu i opremu za Ultru: '600 kamiona je došlo sve ovo pripremiti'

Radna je atmosfera na Parku mladeži u Splitu uoči sutrašnjeg otvaranja Ultra Europe festivala. Oko tri tisuće ljudi radi u pripremi pozornica i cijele opreme, a policija obavlja sigurnosne provjere. Sljedeća tri dana festivala očekuje se oko 140 tisuća posjetitelja, a mladi gosti već stižu sa svih strana svijeta i u niskom startu čekaju početak trodnevnog tuluma koji obećava najzvučnija imena elektroničke glazbe. Joe Bašić, čovjek koji je doveo Ultru u Split, reporterki RTL-a Dragani Eterović otkrio je po čemu će festival biti najbolji do sada. "Uzbuđeni smo, spremni i možemo već sutra ujutro otvoriti vrata. Cijela ova manifestacija je međunarodni događaj koji privlači pažnju cijeloga svijeta. Ponosan sam da je opet devetu godinu Ultra u Splitu. Produkcija je neviđena, najveća do sada", rekao je tvorac Ultre i dodao da je 600 kamiona došlo pripremiti sve potrebno. "Vjerujem da će ono što smo pripremili iznenaditi mnogo ljudi koji su bili na Ultri prošlih godina i one koji nisu bili", poručio je Bašić. Više pogledajte u videu.