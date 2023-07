UŽIVO IZ ŠIBENIKA U trenutku nesreće u kojoj je život izgubio kuhar ribarica je vozila 8 čvorova, a jahta 20 čvorova. Kada će olupinu izvući iz mora?

Kuhao je večeru na ribarici u koju je onda udarila jahta i poginuo - epilog je to pomorske nesreće koja je dogodila sinoć u šibenskom akvatoriju kod Murtera.13 metara duga jahta pod hrvatskom zastavom udarila je u ribaricu iz Tkona na kojoj je bilo devetero članova posade, a poginuo je kuhar s ribarskog broda. Na jahti je plovilo četvero hrvatskih državljana koji su nakon nesreće evakuirani nakon čega je jahta potonula. Ribarski brod otegljen je na Murter, a očevid traje. Na jahti koja je udarila u ribaricu bila je obitelj, otac majka i dvoje djece. Neslužbeno doznajemo da je otac izjavio da je on upravljao jahtom. S detaljima nesreće iz Šibenika javio se naš reporter Boris Mišević koji je razgovarao s lučkim kapetanom koji je zajedno sa svojom posadom imao neprospavanu noć. Kapetan Ivan Paušić otkrio je da su se u trenutku sudara obra broda kretala. Ribarica se kretala brzinom od 8-9 čvorova, a jahta 20 čvorova. Ističe da brzina jahte za more je brza, ali ne prebrza. "U kontroliranim uvjetima je sigurna. No ako postoji gust promet, uski prolazi, onda se može smatrati nesigurnom", kaže. Jahta je potonula i sad se nalazi na 80 metara dubine. Lučki kapetan osvrnuo se što će dalje biti s olupinom i kako će teći potencijalno izvlačenje olupine.