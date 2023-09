teška starost U Zagrebu na dom čeka 8000 umirovljenika, Zinka je svoje mjesto čekala 17 godina: 'Dobro je što sam imala zanimaciju'

Nema mjesta u vrtićima, a nema ni u staračkim domovima! Samo u Zagrebu svoje mjesto čeka 8 tisuća umirovljenika. Kap u moru je novootvoreni dom u Markuševcu na koji se čekalo predugih 17 godina. U domu za starije Sveti Josip gospođa Zinka Pavletić živi godinu dana, svoje mjesto čekala je puno dulje: 'Čekala sam 17 punih godina. Već tada se govorilo o dugotrajnom čekanju, a znala sam da će doći vrijeme kada ću to trebati.' Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je otvorio novi dom za starije u Markuševcu: 'Razlog zašto se ovaj projekt ovoliko dugo porađao, 17 godina, je novac. Kreativno se bivša vlast dosjetila da skriva dug grada da Holding gradi ovakve objekte, a da grad onda uzima te prostore u najam. To je jedan model kojim se prikrivao stvarni dug i mi smo odgovorna to tako više nećemo raditi.' Više o tome kakva je situacija u ostatku zemlje te što na to kažu umirovljenici, pogledajte u prilogu Zorane Čičak Kulić.