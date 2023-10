DIVLJE U GRADU U Zagrebu se na godinu uhvati i 2000 zvijeri, a jedna zadaje glavobolju: 'Penju se i po fasadama, idu pandžicama, nevjerojatno'

A kada stigne neželjeni gost iz divljine - i opet su tu terenske ekipe oporavilišta za životinje. Otkrili su da će godinu završiti s više od 2000 intervencija zbog divljih životinja u Zagrebu, a Darko Ozmec, voditelj terenske službe Skloništa za napuštene životinje Grada Zagreba otkrio je koja im zvijer zadaje najviše glavobolja: 'Pretežno je to njima borba za život. Kad vi njih ulovite, jednostavno, one se boje, mi smo predator, a one pokušavaju na sve načine da izbjegnu. Najteže nam je, iskreno, uloviti kunu. One se penju i po fasadama i svugdje di ima bilo što, s pandžicama svojim idu, nevjerojatno'. Više pogledajte u videu