Badnja večer i Božić u Zagrebu bili su upravo onakvi kakvi trebaju biti - uglavnom tih i mirni bez puno pirotehnike uz tek manje izuzetke. A u Operativnom centru zagrebačke policije naš reporter Boris Mišević uživo se javio u RTL-u Danas te u razgovoru sa Stipom Mandićem, voditeljem Operativno-komunikacijskog centra PU zagrebačke, doznao da je ovo bio jedan od najmirnijih advenata posljednjih desetak godina.

Na ulicama Zagreba bilo je više desetaka tisuća ljudi, velika je bila gužva, vesela atmosfera s punu alkohola, ali svi gosti u Zagrebu položili su test, advent je bio veličanstven, dostojanstven i bez izgreda.

"U Zagrebu je advent zaista protekao u najboljem miru i najboljem redu kako se moglo i očekivati. Jasno da u ovim vremenima kakva jesu, policija poduzima posebne mjere za 'ne daj Bože', kako bi se spriječilo da se nešto ne dogodi", rekao je Mandić.

"Policija svojom operativnom akcijom 'Mir i dobro' dugi niz godina upozorava građane kakve mogu nastati posljedice i što se može dogoditi uporabom pirotehničkih sredstava, a to građani vide svake godine na televiziji. Ostane čovjek bez prsta, ruke, oka... Čovjek mora biti stručan da bi takvim stvarima rukovao, a djeca to znamo da nisu i da to rade samo iz svog hira", rekao je Mandić.

U Zagrebu je sinoć bilo more ljude, ali potvrđuje da nije bilo incidenata, narušavanja reda i mira, iako je centrom bilo teško pješice proći.

"Jasno da je policija prethodno napravila odličnu sigurnosnu prosudbu, predvidjela dovoljan broj policijskih službenika, sve svoje operativne snage, odnosno rodove koje ima stavila je u opticaj, a to je i temeljna kriminalistička policija, Specijalna policija,čak i naš protueksplozijski odjel koji je bio uključen sa svojim psima", rekao je naš sugovornik.

Očekuje se da će do Nove godine biti ipak više pucanja, pa je poslao i posebnu poruku.

"Dobra je informacija da su neki gradovi odustali od vatrometa pa i Grad Zagreb - to šalje dobru i ozbiljnu poruku.A naša poruka građanima? Neka Nova godina prođu kao i advent i Božić", rekao je. Ako se i opusti netko u dobrom društvu pa i malo popije, savjetuje da ne sjedaju za volan, neka uzmu taksi, neka ih poveze prijatelj.