Bolan udarac za vozače! Cijene autoosiguranja skočile, vozači u šoku: 'Dobro je da može na rate'

Ako ste za osnovno osiguranje za vaš automobil prošle godine platili 160 eura, ove godine vjerojatno ćete platiti oko 200. S Novom godinom stigle su promjene u cijenama gotovo svih vrsta autoosiguranja.

Do registracije se ne može bez obveznog osiguranja, a do osiguranja se ne može bez debljeg novčanika. "To je 60 eura, točnije - 63 eura, odnosno skuplje nego prošle godine. Lani je to bilo 130 eura, plus neka naknada za vučnu službu, uglavnom sve skupa 45. Ove godine je to ispalo više od 200 eura. Osjeti se…", kaže nam Zagrepčanin Vlatko Štih.

Dodaje da je dobro da se osiguranje može platiti na rate. "Mi smo to razvukli na 12 rata i to će me koštati 18 do 19 eura na mjesec i to ne boli. Ali da nije bilo kartice, bilo bi teže", dodaje Vlatko.

Poskupjela su i osnovna i dodatna osiguranja, pa smo pitali autokuće kolika su poskupljenja.

"Ništa dramatično, govorimo o 10–15 posto unazad godinu i pol dana. To ne bih prepisao nikakvim dramatičnim efektima. To je, nažalost, posljedica inflatornih pritisaka, povećanih troškova obavljanja poslova, povećanje cijene rezervnih dijelova, ali isto tako i cijena sata popravaka", izjavio je Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Razlog većim cijenama neki vide u novom Zakonu o obveznim osiguranjima koji je zbog nejasnih odredbi izazvao totalnu pomutnju i rat na tržištu. "Osiguravajuće kuće se bune jer gube monopol kod procjena štete, to ih najviše smeta i najviše boli. Već 20 godina rade po jednom modelu gdje usmjeravaju popravak vozila u njima podobne servise, nude nagodbe bez PDV-a, pa čak nameću servisnim radionicama cijenu sata rada", tvrdi Antonio Đureta, predsjednik Hrvatske udruge auto struke.

Za osiguravajuće kuće tvrde da je to čista manipulacija te da ništa od toga nije točno. "Budući da je zakonom propisao da će osnovanost i visinu štete određivati osiguratelj u sporazumu s oštećenom osobom. Svi drugi nemaju tu prostora", kaže Pauković.

Đureta poručuje: "Smatram da osiguravatelji moraju biti malo racionalni u svojim izjavama."

A dok rat traje, cijenu plaćaju vozači.

"Osiguravatelji imaju različite najave od 1. veljače. Neki će zadržati iste cijene, neki su već uključili nove rizike, odnosno nove zakonske odredbe i poskupjeli polagano prije. Neki uopće neće poskupjeti, sve ovisi o tržišnoj igri i natjecanju na tržištu", zaključuje posrednik za kredite i osiguranja Vjeko Peretić. Iako je sam zakon već stupio na snagu, izrada pravilnika još se čeka, pa tek treba vidjeti kako će se cijela saga u konačnici i završiti.