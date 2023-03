UGP traži ukidanje posebnog poreza na kavu: 'Neki će možda rađe preskočiti hranu, nego da prestanu piti kavu'...

Ukinite poseban porez na kavu! Udruga Glas poduzetnika upozorila je da previsoka stopa poreza na kavu potiče prekograničnu kupnju, smanjuje osobnu potrošnju i negativno utječe na BDP. Zbog toga apeliraju Vladi da se konačna stopa smanji ukidanjem posebnog poreza.

Kako tumače poreznici, u Hrvatskoj poseban porez na kavu iznosi od šest do 20 kuna po kilogramu, odnosno s PDV-om kava se oporezuje oko 35 posto po šalici. Ukidanjem posebnog poreza mogla bi pasti cijena omiljenog napitka u kafićima. U jednom u centru Zagreba RTL-ova reporterka Petra Mlačić razgovarala je s prof. dr. Borisom Podobnikom.

"Koliko ja znam, tih deset posto praktički nema nijedna zemlja u okruženju, ali teško da to imaju i neke druge zemlje", rekao je Podobnik. Kazao je da je više nego jasno da ljudi pogotovo sad otkako smo ušli u Schengen odlaze kupovati kavu izvan Hrvatske.

"Trebate imati u vidu da stvarno kad uđeš u Schengen i Europsku uniju da tada više nemate uopće ni granice. Svatko tko živi uz granicu će jasno prije kupovati u nekoj susjednoj zemlji gdje je jeftinije nego u svojoj zemlji. Nema uopće više razloga kupovati u svojoj zemlji ako možete slobodno putovati i nema nikakvih carina", ispričao je.

"Pa generalno država se financira na način ili da jednostavno bolje vodi svoje državne firme ili kada je neefikasna i korumpirana znači slabo vodi svoje državne firme da jednostavno povećava poreze. Sada ako se na primjer smanje porezi to onda stvarno znači da će građani imati više novca i da će onda jednostavno i volumen, odnosno promet se povećati", rekao je pojasnivši da je logično da se povećava promet kad se smanjuje porez.

"To onda u stvari znači više novca za građane, ali više i za konobare. A kad konobari imaju više novca, onda ne emigriraju", dodao je Podobnik. Rekao je da je pitanje hoće li ugostitelji smanjiti cijenu kave ako se smanji porez.

"Pogledajte na primjer u ovoj situaciji svaka općina, svaki grad može povećavati komunalne cijene koliko god želi tako da ne bi me čudilo da na primjer država smanji taj porez, a da mi to sami ne vidimo u svojim džepovima. To stvarno ne bi bilo čudno jer na neki način bi i sami gradovi, općine trebali također nešto poduzeti da ne prisile kafiće i restorane da rade to što rade", kazao je.

"Možete reći da na neki način to je luksuz, ali to je jednostavno navada. Ako smo mi takav mediteranski narod koji voli piti kavu, ne pijemo čaj, onda to više prestaje biti luksuz jer neki će rađe možda preskočiti običnu hranu, nego da na primjer prestanu piti kavu. To u stvari više nije luksuz, nego jednostavno narodni običaj", zaključio je Podobnik.