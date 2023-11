U velikoj akciji Europola u Hrvatskoj su uhićena dvojica maloljetnika zbog desničarskog terorizma. MUP je objavio kako su uz njih diljem Europe uhićene još tri osobe. Sedmero ih je ispitano i pušteno. Osumnjičenici, među njima i maloljetnici iz Hrvatske navodno pripadaju desničarskom organizaciji koja za terorističke aktivnosti koristi online platformu, najčešće tako šire nasilnu ekstremističku propagandu.

Preko interneta se aktivno vrbuju novi članovi, a policija u priopćenju piše i kako se vjeruje da su neki članovi organizacije napisali vlastiti manifest, ali i da su imali pristup oružju. Premijer poslijepodne nije otkrio previše detalja.

"Očekujem da Ministarstvo unutarnjih poslova izvijesti o čemu je riječ o jednoj široj operaciji na razini Europe u kojoj sudjeluju i nadležni odjeli Ravnateljstva policije. Surađuju i rade i nakon toga, ako imaju dokaze i poduzimaju mjere. Zaista nemam uvid u te papire. Kad nešto o tome priopćuje nadležno tijelo, onda ćemo znati. Ne mogu ja sad ovako napamet znati što se u tako sofisticiranu akciju koje je sudjelovalo više zemalja, a više policija prikupilo saznalo pa da su odlučili poduzeti ovakve akcije da idu čak na privođenja ili uhićenja pojedinih osoba. To mi ne dobivamo. Nema tog brifinga koji bi ga mogao dobiti, a da bi on tu nešto novo dodao. Shvatio sam ovo što je objavljeno i to je to", kazao je premijer Andrej Plenković

U studiju o novonastaloj situaciji razgovarali smo s RTL-ovom Ivanom Ivandom Rožić

Premijer nije htio otkriti previše detalja. Isto tako je zakopčana i policija, no znamo da se radi o maloljetnicima. Što ti doznaješ, koliko godina zapravo imaju i za što ih se točno tereti?

Pa za početak stvarno jako je malo informacija. Policija danas općenito, sve policijske uprave su, što je logično šutjele. U cijelom tom događaju je izvijestilo Ravnateljstvo policije, točnije MUP prije dva sata kad je nastala određena panika, što je i također razumljivo. Dakle, u pitanju su maloljetnici. Ono što sam doznala da je riječ o dvoje maloljetnika koji imaju svega 16 godina. U cijeli slučaj uključeno je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i naravno, Služba za terorizam Ravnateljstva policije. Njih se tereti za cijeli niz djela, ali na internetu. Dakle, da su oni plasirali i objavljivali zasad sporni sadržaj. Prvenstveno, da su objavljivali, da su veličali neonacističke ideologije, da su veličali određene svjetski poznate masovne ubojice, da su sve to dijelili po određenim grupama, što po WhatsApp porukama, što na društvenim grupama.

Koji im je bio cilj i plan djelovanja?

Pa pretpostavljam da je bilo zastrašiti veći broj ljudi. Pet osoba je uhićeno. Na razini cijele Europe sudjelovao je cijeli niz zemalja. Krenulo u srpnju 2023. Očito im je trebalo neko vrijeme da se oni i organiziraju. Isto tako sam doznala, primjerice, da jedan od mladića koji ima, kako kažem, 16 godina, bio je otprije poznat policiji i službama i to zbog agresivnog ponašanja. Tu je u pitanju, dakle, cijeli niz zemalja nije samo Hrvatska. Znači, tu su Italija, Litva, Nizozemska, Rumunjska, Njemačka sve. Sve je pokrenula Belgija.

S obzirom na to da policija navodi da su imali pristup oružju, onda bi se dalo iščitati da se to nije odnosilo na ovaj dvojac iz Hrvatske?

Malo je očekivati da će netko sa 16 godina opasnim sredstvima i prijetiti. Iako, bilo je slučajeva u Europi, ali i u svijetu. Ali ono što sam ja uspjela doznati da su oni više prijetili na tim platformama, online platformama, da su objavljivali taj opasni sadržaj i tako unosili nervozu. Belgija jednostavno koja je sve pokrenula, željela to spriječiti i požuriti.

S obzirom na to da imaju tek 16 godina je li uopće moguće da su sami djelovali? Može li se očekivati da će se istraga i proširiti, da će možda biti još uhićenja i da su imali neke pomagače, pa i odrasle, da su bile insinuirani?

Pa vrlo vjerojatno, mislim čim imaju 16 godina. Očito ih je netko inspirirao. Mislim i sam premijer nakon slučaja Danijela Bezuka koji je šokirao ispred Banskih dvora upozorio na to da se mladi ljudi inspirirani raznoraznim sadržajima i da je ta ustvari metodologija koju slušaju ili čitaju po raznim portalima iznimno opasna i da takve stvari treba spriječiti. Naravno, to je nemoguće. Vidjeli smo i sada - pet osoba je uhićeno, a sedam osoba je ispitano po raznim zemljama.