'Ukidanja kategorizacije neće biti. Ilegalna svinjokolja? Riječ je o posjedniku sa samo jednom svinjom'

Nezadovoljni reakcijom Vlade na krizu svinjogojci su s prosvjeda poslali svoje zahtjeve prema Vladi i ministarstvu. S ministricom Marijom Vučković razgovarala je reporterka RTL-a Danas Dajana Šošić.

Neki od glavnih zahtjeva su da se zaustavi eutanazija zdravih svinja, da se dopusti svinjokolja i ukine kategorizacija. Kako ćete odgovoriti na te zahtjeve?

"Kategorizacija je jedan od najboljih poslova koji smo mogli napraviti u posljednjih nekoliko godina. To je i putokaz bio gdje su veći rizici, pokazao se potpuno ispravno. Imate vrlo mali postotak gospodarstava do današnjeg dana s kojih su eutanazirane svinje, a da su bili u kategoriji u kojoj se poštuje biosigurnost.

Dakle ukidanja neće biti?

"Pa, to bi bio strašan korak unatrag!"

Ostali zahtjevi?

"Mislim da svaka država mora slušati savjete struke i znanosti kad suzbija bolest koja ostavlja teške ekonomske i socijalne posljedice. Kao rijetko koja država, nisam sigurna postoji li ijedan ovakav primjer, smo odlučili iznaći načina da svima, bez obzira na kategorije, platimo, nadoknadimo izgubljenu vrijednost"

Koliko je potpora isplaćeno dosad?

"Na današnji dan proknjiženo je 4 milijuna 471 tisuću eura za 819 uzgajivača.

Hoćete li primiti prosvjednike na sastanak?

"Primamo sve"

Što se tiče svinjokolje ona nije dopuštena na području zaraze i nadzora, znači li to odumiranje tradicije, u kojim slučajevima je ona dopuštena?

"Za vlastite potrebe, pritom kod fizičke i pravne osobe na gospodarstvu se ne može klati svinja iz zone ograničenja, no može se na tradicionalan način prerađivati meso koje nije iz zone ograničenja"

Pojavio se slučaj kršenja u Ivankovu, jeste li s tim upoznati? Što se tu dogodilo i ima li još takvih slučajeva?

"Riječ je o posjedniku sa samo jednom životinjom ako govorimo o tom konkretnom slučaju…Nas samo jedan slučaj ilegalnog prometa ili jedna zaražena svinja može vratiti dva tri mjeseca unatrag i uzrokovati štete, koje se mjere u milijunima eura"

Kako ide proces uklanjanja svinja?

"Što se tiče Vukovarsko srijemske županije u tijeku je uklanjanje svinja u 40-ak objekata oko do 1000 svinja to ide dobro, to bi trebalo završiti idućeg tjedna. U Osječko-baranjska nešto više od 10 000 svinja, s više od 1000 objekata."

Je li ultimatum 50 tisuća svinja u mjesec dana u dvije županije?

"Ne postoji takav ultimatum, postoji naša uredba u kojoj stoji da treba ukloniti svinje na objektima koje se mogu postati dio sigurnosti u kratkom vremenu"

Je li broj oboljelih svinja u opadanju?

"U petak u Vukovarskoj srijemskoj dva slučaja, nekad je to koji slučaj više, nekad manje. One su niže nego prije tri ili četiri tjedna, ali uvijek treba biti oprezan osobito kad se pojavljuje bolest u novim selima"